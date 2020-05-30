В Тюмени скончалась женщина с подтвержденным коронавирусом

В Тюмени умерла пациентка с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Оперштаб приносит соболезнования родным и близким.

– Сегодня скончалась 65-летняя женщина, у которой были тяжелые хронические заболевания. Врачи долгое время боролись за ее жизнь, она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких, – сообщили в оперативном штабе Тюменской области по профилактике коронавирусе.

За минувшие сутки подтверждено 28 новых случаев заболевания (всего с начала пандемии – 1608), 22 человека выздоровели (за весь период – 812), 788 получают лечение, четыре пациента находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких (из общего числа болеющих), шесть детей (из общего числа заболевших), 301 человек в обсерваторе (из них 11 детей), 2800 остаются под медицинским наблюдением, 3276 человека находятся на перевахтовке.

За весь период пандемии в Тюменской области скончались 8 пациентов с коронавирусом. У всех имелись сопутствующие хронические заболевания.