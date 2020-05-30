2020-05-30T10:14:37+03:00
Коронавирус Covid-19

В Тюменской области продлили режим повышенной готовности

Об этом сегодня в прямом эфире заявил губернатор региона Александр Моор
Вадим Бегун
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В Тюменской области продлили режим повышенной готовности. Фото - pixabay.com.В Тюменской области продлили режим повышенной готовности. Фото - pixabay.com.
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В Тюменской области сохраняется режим повышенной готовности. Он будет действовать до 15 июня. Об этом сегодня, 30 мая, в прямом эфире на своей страничке в «Инстаграм» заявил губернатор региона Александр Моор.

– Это означает, что сохраняется режим самоизоляции для наших жителей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Продолжается обязательный масочный режим. Баланс, который мы с вами достигли в работе экономике, в работе ограничений, которые есть на нашей территории, и распространения коронавирусной инфекции, очень хрупкий, – сообщил глава области.

Он отметил, что если жители региона будут нарушать предписанные нормы (не будут соблюдать масочный режим и социальную дистанцию) и допустят увеличение заболеваемости, то регион будет вынужден вернуться к ограничительным мероприятиям. Александр Моор уверен, что никто этого не хочет.

Глава региона также рассказал, что сегодня подписал постановление о переходе ко второму этапу снятия ограничений. Это означает, что возможность работать получают магазины, торгующие непродовольственными товарами, общей площадью до 800 квадратных метров и имеющих отдельных вход с улицы, иные форматы торговли (уличная торговля), а также некоторые образовательные учреждения, например, автошколы.

Обращение к жителям Тюменской области по теме режима повышенной готовности / Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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