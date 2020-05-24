2020-05-24T20:08:28+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 25 мая 2020 года: бум на недвижимость и очередной фейк в соцсетях

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 25 мая 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Тюмени, последние новости на 25 мая 2020: бум на недвижимость и очередной фейк в соцсетяхКоронавирус в Тюмени, последние новости на 25 мая 2020: бум на недвижимость и очередной фейк в соцсетяхФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюменской области на 25 мая 2020 года.

1. В Тюмени в мае отмечен бум спроса на недвижимость, несмотря на пандемию. Количество консультаций онлайн выросло в семь раз.

2. Тобольские соцработники и волонтеры помогают нуждающимся. Особое внимание уделяется людям в тяжелой жизненной ситуации в период пандемии коронавируса. Подробности – в нашем материале.

3. Тюменцев предупредили о фейке в интернете о псевдокомпенсациях за НДС.

– Ответы на все вопросы, касающиеся налогов, налогообложения и налоговых вычетов, вы можете получить на официальном сайте налоговой службы и по указанным там телефонам, – пояснили сотрудники налоговой.

Итак, всего за минувшие сутки 45 новых случаев заболевания, а с начала пандемии – 1411, 18 человек выздоровели, за весь период – 643, сейчас 760 человек получают лечение, 7 пациентов находятся на ИВЛ из общего числа болеющих, 161 человек в обсерваторе, 3 338 остаются под медицинским наблюдением, 2 984 человека находятся на перевахтовке, за весь период пандемии в Тюменской области ранее скончались 7 пациентов с коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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