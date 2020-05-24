Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 24 мая 2020 года составило 1411 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 24 мая 2020 года – 1411 человек, за сутки зафиксировано 45 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 8599 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 5363 человека.

– Всего в стране зарегистрировано 344481 заболевший, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 113299 человек, – подвели итог в оперштабе РФ.

Также за сутки зафиксировано 153 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 3541 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в Тюменской области такова: 1411 случаев заболевания.