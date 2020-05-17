2020-05-17T18:47:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 18 мая 2020: первый этап снятия ограничительных мер и поиски дистанционной работы

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 18 мая 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Тюмени, последние новости на 18 мая 2020: первый этап снятия ограничительных мер и поиски дистанционной работыКоронавирус в Тюмени, последние новости на 18 мая 2020: первый этап снятия ограничительных мер и поиски дистанционной работыФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюменской области на 18 мая 2020 года.

1. Найти работу тюменцам поможет служба занятости. В период пандемии стало больше вакансий с дистанционным режимом работы.

2. Губернатор Тюменской области объявил о первом этапе снятия ограничительных мер. Вступление в силу изменений начнется с 18 мая.

Начнут работать все предприятия бытовой сферы услуг, магазины промышленных товаров площадью не более 400 квадратных метров, обязательно с отдельным входом для покупателей.

3. Весь мир участвует в тюменском челлендже «Передай дротик другу» – моральная поддержка для упавших духом во время пандемии.

4. Количество дежурных групп в детсаду Ялуторовска увеличат. Потребность возросла с отменой нерабочих дней.

Итак, всего на 18 мая 2020 года в регионе зарегистрировано 1135 случаев коронавирусной инфекции.

Всего за последние сутки в России подтверждены 9709 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 4207 человек.

– В РФ зарегистрировано 281 752 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 67 373 человек, – подвели итог в оперштабе РФ.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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