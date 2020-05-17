2020-05-17T13:11:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 мая 2020 года составило 1135 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 мая 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 мая 2020 года составило 1135 человекЧисло заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 мая 2020 года составило 1135 человекФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 17 мая 2020 года: 1135 человека, за сутки зафиксировано 33 новых случая. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 9709 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 4207 человек.

– Всего в стране зарегистрировано 281 752 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 67 373 человек, – подвели итог в оперштабе РФ.

Также за сутки зафиксировано 94 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 2631 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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