Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 17 мая 2020 года составило 1135 человек

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 17 мая 2020 года: 1135 человека, за сутки зафиксировано 33 новых случая. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 9709 случаев новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 4207 человек.

– Всего в стране зарегистрировано 281 752 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 67 373 человек, – подвели итог в оперштабе РФ.

Также за сутки зафиксировано 94 смерти по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончались 2631 человек.