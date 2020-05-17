2020-05-17T13:09:08+03:00
Общество

Несанкционированные пляжи Тюмени будут выявлять сотрудники МЧС

Жителям региона напомнят о правилах безопасного поведения на воде
Руслан Савинов
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Несанкционированные пляжи Тюмени будут выявлять сотрудники МЧСНесанкционированные пляжи Тюмени будут выявлять сотрудники МЧСФото: pixabay.com
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Аномальная жара в Тюмени способствовала тому, что жители региона стали чаще выезжать к берегам рек и озер.

Например, рейды по несанкционированным пляжам прошли в майские праздники и в выходные дни. Проверки будут продолжаться и в мае, и летом. Сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области рассказывают любителям отдыха на природе о правилах поведения на воде, раздают памятки и напоминают, что в настоящее время также важно соблюдать социальную дистанцию и не подходить, не подплывать близко к другим отдыхающим.

Кроме того, рейды на водных объектах проводят и представители Государственной инспекции по маломерным судам.

– Специалисты рассказывают горожанам о разрешенных способах вылова рыбы, а также убирают из водоемов брошенные, бесхозные и незаконно установленные рыбацкие приспособления, – сообщили изданию «Комсомольская правда» – Тюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

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