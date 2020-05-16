2020-05-16T19:53:12+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 17 мая 2020-го: заразившимся врачам выплатят страховки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 17 мая 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус в Тюмени, последние новости на 17 мая 2020-го Фото: pixabay.comКоронавирус в Тюмени, последние новости на 17 мая 2020-го Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 16 мая 2020 года. За сутки выявлено еще 45 случаев COVID-19. Всего с начала пандемии зарегистрировано 1102 человека с подтвержденным диагнозом. С выздоровлением к этому дню выписано 399 тюменцев. 696 пациентов еще получают лечение. 6 из них на поддержке аппаратов ИВЛ. Среди новых заболевших 6 детей.

В тюменском санатории «Градостроитель» разместили 77 вахтовиков, прибывших из Якутии вечером 15 апреля. В обсервации рабочие – жители Тюменской области - проведут 14 дней для проверки на коронавирус. Также в «Градостроитель» накануне доставили четверых тюменцев, вернувшихся из Гоа 16 мая.

Врачам, заразившимся коронавирусом, выплатят страховки. Размеры сумм зависят от осложнений после COVID-19: от 68 811 рублей - до 2 064 339 рублей.

В Тюмени возбудили уголовное дело о заражении коронавирусом в гостинице «Искра». Очаг COVID-19 был выявлен в апреле 2020 года. В числе заболевших оказались сотрудники и постояльцы заведения. Массовое заражение произошло из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил во время режима повышенной готовности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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