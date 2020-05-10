Коронавирус в Тюмени, последние новости на 11 мая 2020-го: почти пятьсот зараженных тюменцев получают лечение

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 мая 2020 года. Почти пятьсот зараженных тюменцев получают лечение.

За прошедшие сутки в Тюменской области выявлено 73 человека, у которых подтвердился COVID-19. За весь период в регионе зарегистрировано 803 случая коронавирусной инфекции. За сутки из больниц выписаны семь человек, общее число выздоровевших – 300, сейчас лечение получают 498 человек.

Учителя и школьники из разных муниципалитетов Тюменской области выкладывают в соцсетях фотографии и видеоролики о том, как соскучились друг по другу. Челлендж начали учителя школы № 40 Тюмени.

За последние сутки в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 88 летальных исходов, полностью выздоровели 2390 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.