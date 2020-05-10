2020-05-10T13:52:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 мая 2020 года увеличилось на 73 человека

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 мая 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 мая 2020 года увеличилось на 73 человека. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 мая 2020 года увеличилось на 73 человека. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о количестве заболевших COVID-19 в Тюмени на 10 мая 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на 73 и составило 803 человека.

За последние сутки в России выявлено 11 012 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 88 летальных исходов, полностью выздоровели 2390 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 209 688 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 1915 летальных исходов, выздоровели 34 306 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в областной центр вернулись два человека, которые застряли в Израиле. В настоящее время они находятся в обсерваторе на базе «Градостроителя», где пройдут обязательный 14-дневный карантин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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