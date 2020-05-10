В Тюменской области продажа рассады перешла в онлайн

Если раньше садоводы приобретали рассаду в специализированных магазинах, на проводимых в мае традиционных ярмарках, то теперь, соблюдая режим самоизоляции, стараются подыскивать необходимое для огорода по объявлениям в соцсетях и мессенджерах.

И таких сообщений огромное количество. В группах, где общаются жители одного села, деревни, района, садового общества, участники пишут об излишках саженцев и предлагают забрать их соседям или односельчанам за символическую плату. Например, в среднем один корешок перцев и помидоров – 20 – 25 рублей. Особым спросом пользуются цветы: петуния уходит за 20 руб./корень, канны, георгины и пионы – за 80 руб.

Также тюменцы готовы делиться проращенным для посадки картофелем – от 100 – 150 руб. за ведро.

Плюс такой покупки в том, что оплату можно производить онлайн-переводом, исключая любой контакт, а забрать приобретенное легко от ворот продавца, также без личного разговора. А для оказавшихся в тяжелой экономической ситуации жителей продажа рассады может стать дополнительным заработком.