2020-05-10T13:52:16+03:00
Общество

В Тюменской области продажа рассады перешла в онлайн

Садоводы делятся выращенными для себя культурами за символическую плату
Вадим Бегун
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В Тюменской области продажа рассады перешла в онлайн. Фото - pixabay.com.В Тюменской области продажа рассады перешла в онлайн. Фото - pixabay.com.
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Если раньше садоводы приобретали рассаду в специализированных магазинах, на проводимых в мае традиционных ярмарках, то теперь, соблюдая режим самоизоляции, стараются подыскивать необходимое для огорода по объявлениям в соцсетях и мессенджерах.

И таких сообщений огромное количество. В группах, где общаются жители одного села, деревни, района, садового общества, участники пишут об излишках саженцев и предлагают забрать их соседям или односельчанам за символическую плату. Например, в среднем один корешок перцев и помидоров – 20 – 25 рублей. Особым спросом пользуются цветы: петуния уходит за 20 руб./корень, канны, георгины и пионы – за 80 руб.

Также тюменцы готовы делиться проращенным для посадки картофелем – от 100 – 150 руб. за ведро.

Плюс такой покупки в том, что оплату можно производить онлайн-переводом, исключая любой контакт, а забрать приобретенное легко от ворот продавца, также без личного разговора. А для оказавшихся в тяжелой экономической ситуации жителей продажа рассады может стать дополнительным заработком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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