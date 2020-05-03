Коронавирус в Тюмени, последние новости на 4 мая 2020 года: в регионе вводят масочный режим
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 4 мая 2020 года. За сутки выявлено 37 новых случаев COVID-19. Число заболевших коронавирусом в результате составило 495 человек.
Рост числа заболевших в регионе связывают с возвращением вахтовиков, работающих на нефтегазовых месторождениях. Многие из них проигнорировали требования режима самоизоляции и встречались с родственниками, друзьями, принимали у себя гостей.
Больше половины выявленных пациентов болеют бессимптомно. Это значит, что ни окружающие, ни сами инфицированные могут и не знать, что являются носителями вируса и представляют серьезную угрозу для окружающих.
В Тюменской области вводят масочный режим. Жителям региона рекомендовали с 6 мая 2020 года носить средства защиты в общественных местах.
В период майских праздников тюменцам советуют придерживаться уже известных правил и продолжить соблюдать режим самоизоляции, чтобы избежать распространения новой коронавирусной инфекции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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