2020-05-03T19:57:04+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 4 мая 2020 года: в регионе вводят масочный режим

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 4 мая 2020 года
Анна Полякова
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Коронавирус в Тюмени, последние новости на 4 мая 2020 года Фото: pixabay.comКоронавирус в Тюмени, последние новости на 4 мая 2020 года Фото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 4 мая 2020 года. За сутки выявлено 37 новых случаев COVID-19. Число заболевших коронавирусом в результате составило 495 человек.

Рост числа заболевших в регионе связывают с возвращением вахтовиков, работающих на нефтегазовых месторождениях. Многие из них проигнорировали требования режима самоизоляции и встречались с родственниками, друзьями, принимали у себя гостей.

Больше половины выявленных пациентов болеют бессимптомно. Это значит, что ни окружающие, ни сами инфицированные могут и не знать, что являются носителями вируса и представляют серьезную угрозу для окружающих.

В Тюменской области вводят масочный режим. Жителям региона рекомендовали с 6 мая 2020 года носить средства защиты в общественных местах.

В период майских праздников тюменцам советуют придерживаться уже известных правил и продолжить соблюдать режим самоизоляции, чтобы избежать распространения новой коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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