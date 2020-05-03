2020-05-03T11:05:49+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 3 мая апреля 2020 года – 495 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюменской области на 3 мая 2020 года
Анна Полякова
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Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 3 мая апреля 2020 года – 495 человек Фото: pixabay.comЧисло заболевших коронавирусом в Тюменской области на 3 мая апреля 2020 года – 495 человек Фото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом на 3 мая 2020 года в Тюменской области – 495 человек. За сутки выявлено еще 37 новых случаев COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Всего в России за последние сутки тесты еще 10 633 человек оказались положительными. Диагноз коронавирус подтвердился у жителей 85 регионов. Уточняется, что больше половины инфицированных могли не заметить болезнь, если бы не исследование. Из них 50,3% не имели клинических проявлений болезни.

К этому часу зафиксировано 58 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 1626 человек. Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 134 687 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период пандемии умерло от коронавируса 1280 человек, выздоровели 16 639 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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