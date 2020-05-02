Коронавирус в Тюмени, последние новости на 3 мая 2020 года: возможное ужесточение масочного режима и новые случаи заражения

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 3 мая 2020 года.

1. Инвалидов в Тюменской области во время режима самоизоляции поддерживают в прежнем режиме. Все технические средства реабилитации доставляют и в период пандемии.

2. Количество лабораторий с тестированием на коронавирус увеличилось в Тюменской области. Сейчас таковых насчитывается 13.

– К областным больницам, перинатальному центру и учреждениям Роспотребнадзора присоединился Многопрофильный консультативно-диагностический центр, – сообщили в оперштабе региона.

3. В Тюменской области могут ввести обязательный масочный режим. Особое внимание уделят пациентам на приеме у врачей. Окончательного решения еще не принято.

Напомним, что за минувшие сутки в регионе выявлено 16 человек с положительными тестами на COVID-19.

– Выздоровел 21 человек. За весь период в Тюменской области зафиксировано 458 случаев заражения. Выздоровел 161 человек, три человека ранее скончались. Продолжают лечение 294 пациента, у большинства болезнь в легкой форме. Среди зараженных коронавирусом десять детей.

– Шесть тяжелых пациентов подключены к ИВЛ. В обсерваторе – 88 человек. Под меднаблюдением на обязательной самоизоляции – 5 048 человек, – уточнили в депздраве ХМАО.

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