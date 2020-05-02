2020-05-02T11:48:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 2 мая апреля 2020 года 458 человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюменской области на 2 мая 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 2 мая апреля 2020 года 458 человекЧисло заболевших коронавирусом в Тюменской области на 2 мая апреля 2020 года 458 человекФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом на Ямале на 2 мая 2020 года: в Тюменской области 458 человек, за сутки зафиксировано 16 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

Всего за последние сутки в России подтверждены 9 623 случая новой коронавирусной инфекции. При этом выздоровели 1 793 человека.

- Всего в стране зарегистрировано 124 054 заболевших, а число выздоровевших пациентов увеличилось до 15 013 человек, - подвели итог в оперштабе РФ. Также за сутки зафиксирована 57 смерть по всей России, а за весь период в РФ от коронавируса скончалось 1 222 человека.

Таким образом, к настоящему моменту в Тюменской области ситуация такова: 458 случаев заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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