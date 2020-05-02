2020-05-02T11:04:38+03:00
Общество

Тюменцам рассказали, как защитить велосипед от кражи

Полицейские рекомендуют наносить уникальные рисунки или пометки на раме
Руслан Савинов
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Тюменцам рассказали, как защитить велосипед от кражиТюменцам рассказали, как защитить велосипед от кражиФото: pixabay.com
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Для теплого времени года велосипед очень актуален как средство передвижения. Ведь даже во время режима самоизоляции некоторым тюменцам необходимо добираться на работу. Владелец двухколесного друга вынужден оставлять его около офиса. Итак, как защитить велосипед от угона, пояснили мастер по ремонту и сотрудники областной полиции.

– Обычные тросы с замками, которые продаются во многих магазинах, запросто можно сломать обычными кусачками. Потому я обычно рекомендую для защиты выбирать цепи. Они более дорогостоящие, тяжелые, замок застегнуть можно только у спецпарковки или забора, но они в разы надежнее, – рассказал мастер по ремонту велосипедов Валерий Ситкин.

Он уточнил, что цепь лучше выбирать длиной около двух метров, чтобы была возможность обмотать вокруг рамы, между колес и закрепить за столб или дерево. В противном случае угонщики могут снять колеса и унести незакрепленную раму. Есть еще вариант – сигнализация: она ставится под сиденье, а при любой вибрации издает пронзительный звук, есть модификации, которые еще и сбрасывают СМС на телефон.

– С начала 2020 года зафиксировано боле 60 случаев угона велотранспорта, – сообщили в УМВД по Тюменской области.

Специалисты добавили, что необходимо оставлять имущество в зоне обзора камер наблюдения, а ночью заносить в квартиру. Кроме того, можно нанести уникальные опознавательные знаки, это облегчает идентификацию велосипеда полицейскими.

Добавим, что тюменцам рекомендуют хранить документы, которые выдают в магазине во время приобретения техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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