2020-04-26T21:52:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 27 апреля 2020 года: количество зараженных COVID-19 в регионе приближается к четырем сотням

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 27 апреля 2020 года
Ирина Ромашкина
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Всего на 27 апреля 2020 года в Тюменской области зарегистрировано 386 случая коронавирусной инфекции. Фото: pixabay.comВсего на 27 апреля 2020 года в Тюменской области зарегистрировано 386 случая коронавирусной инфекции. Фото: pixabay.com
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По последним данным на 27 апреля 2020 года продолжают лечение от коронавируса 322 пациента. В регионе сегодня выписали из больницы троих пациентов, в их числе один несовершеннолетний. С начала пандемии коронавируса зарегистрировано 386 случаев заражения COVID-19. За все время умерли три тюменца.

1. Стало известно, что главы Уральского федерального округа подписали соглашение о взаимопомощи в борьбе с коронавирусом. Соглашение о взаимопомощи касается организации оказания медицинской помощи.

2. В Тюмени пройдет второй онлайн-квиз о родном крае. Из-за коронавируса популярную игру перенесли в онлайн формат, и уже первый квиз показал успешный результат: трансляция игры набрала более 70 тыс. просмотров.

3. Еще одно состязание в формате онлайн соберет школьников 11-17 лет на турнир по робототехнике 29-30 апреля. Также учащиеся Тюменского района создадут анимированные открытки к 9 Мая, став участниками конкурса компьютерной анимации «Великой Победе посвящается…».

4. В тренде и студенты. Будущие специалисты общаются в открытых прямых эфирах с представителями ведущих тюменских компаний – с потенциальными работодателями.

– Сейчас студенты понимают необходимость выбора своего будущего места работы тщательнее, чем раньше. Они прислушиваются к советам специалистов, готовы брать на себя ответственность и развиваться. Здорово, что будущие специалисты осознанно подходят к этому вопросу, особенно в сложившейся ситуации, – считает председатель Студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева.

5. Предприимчивые тюменцы не теряют времени в самоизоляции даром. Они собираются в прямом эфире раз в неделю и обмениваются идеями для рекламы и продвижения заведений.

6. Многодетная мама Тюмени Мария Серова поделилась своим открытием: самоизоляция экономит деньги, а еще стало больше времени на детей и развивающие занятия с ними.

ИСТОЧНИК KP.RU

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