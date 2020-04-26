«Страсти по-итальянски»: в Тюмени скандалистка выбросила мебель с 11 этажа

В одном из тюменских дворов в районе Лесобазы развернулась драма, похожая на сюжет итальянской истории. Днем 26 апреля соседи дома по улице Судостроителей стали очевидцами того, как с 11 этажа скидывают мебель.

Очевидцы поделились снимками с места события с редакцией «Комсомольская правда» – Тюмень». На них видно, что мебель разлетелась в щепки. Жильцы многоэтажки сообщили, что неугодную бытовую утварь выкидывал кто-то с первого подъезда. К счастью, люди не пострадали, но изрядно досталось «тумаков» как минимум четырем автомобилям. На место происшествия приехали сотрудники полиции.

Усмирять пьяную тюменку пришлось полиции. Фото очевидца

Вечером стало известно, что мебель выкидывали новоселы с 11 этажа. Точнее эксцентричные действия «исполняла» пьяная женщина. По словам жильцов, у новой соседки-скандалистки есть маленький ребенок.

На выходку скандалистки сбежались соседи. Фото очевидца

Позднее очевидцы поделились с редакцией тюменской "Комсомолки" видео, на котором, правда, летающих шкафов не видно, как ранее сообщали соседи скандалистки. Однако представление все же захватывающее: с высотки летели доски, похоже было, что новоселы решили избавиться от хлама в квартире. Удивительно, что на все претензии соседей женщина не отвечала - только молча продолжала выкидывать содержимое своего жилища. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, это не единственное «впечатляющее» событие воскресения, 26 апреля. Сегодняшнее утро началось с ошеломляющей новости о поджоге двух банкоматов в разных частях Тюмени. Неизвестный поджег банкоматы на Харьковской и Щербакова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.tumen.kp.ru/video/embed/775591" frameborder="0"></iframe> В Тюмени скандалистка выбросила мебель с 11 этажа.В одном из тюменских дворов в районе Лесобазы развернулась драма, похожая на сюжет итальянской истории. Днем 26 апреля соседи дома по улице Судостроителей стали очевидцами того, как с 11 этажа скидывают мебель.Ирина Ромашкина

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