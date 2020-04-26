Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 26 апреля 2020 года составило 386 человек

Сегодня, 26 апреля 2020 года в Тюменской области подтвердилось 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии коронавируса зарегистрировано 386 случаев заражения COVID-19. За все время умерли трое тюменцев.

В регионе сегодня выписали из больницы трое пациентов, в том числе один несовершеннолетний. Всего переболели COVID-19 – 61 тюменец, продолжают лечение от коронавируса 322 пациента.

Девять детей лечат в тюменской областной инфекционной больнице, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

– По-прежнему есть тяжелые пациенты, пять человек находятся на искусственной вентиляции легких, у всех остальных состояние удовлетворительное, у многих болезнь протекает в легкой форме, – подчеркивает оперштаб Тюменской области.

Сейчас в обсерваторе наблюдают 107 человек. 3450 тюменцев находятся на самоизоляции. 2565 контактных – под наблюдением. За минувшие сутки в лабораториях провели 1953 исследования на коронавирус.

Самое большее число заболевших в регионах Уральского федерального округа сегодня зарегистрировано в Челябинской области – 62 человека. Свердловская область приросла на 58 зараженных, Ямал на 45 человек. Четвертыми в антирейтинге Урала стали югорчане – в ХМАО сегодня плюс 41. В Тюменской области зафиксировано 12 случаев, в Курганской – 2.

За прошедшие сутки в 83 регионах России 6361 новых случаев коронавируса, а также 66 летальных исходов. Федеральный оперштаб сообщает, что излечились от коронавируса 517 россиян.