2020-04-25T19:36:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 26 апреля 2020 года: на кладбищах усилили патрули, а ряд мероприятий состоятся в онлайн-формате

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 26 апреля 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Тюмени, последние новости на 26 апреля 2020: на кладбищах усилили патрули, а ряд мероприятий состоятся в онлайн-форматеКоронавирус в Тюмени, последние новости на 26 апреля 2020: на кладбищах усилили патрули, а ряд мероприятий состоятся в онлайн-форматеФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 26 апреля 2020 года.

1. «Бессмертный полк» в Тюмени пройдет в онлайн-формате. Однако традиционные шествия состоятся после того, как спадет пандемия. Есть и другой вариант – прикрепить портреты предков-героев на личные автомобили.

– Этот вариант не нарушает режим самоизоляции. Машины все равно ездят в городе: кто-то едет на работу, кто-то занимается доставкой, – уверен автор акции Геннадий Иванов.

2. На выходные у кладбищ Тюмени усилили патрулирование дорог. Все близлежащие парковки закрыты. Напомним, что в регионе введен запрет на посещение мест упокоения. Введенные ограничения никак не касаются вопросов погребения.

3. Хорошая новость: еще восемь человек излечились от коронавируса в Тюменской области. Число выздоровевших в регионе превысило полсотни.

– Однако по-прежнему есть тяжелые пациенты: пять человек находятся на ИВЛ, у всех остальных состояние удовлетворительное, у многих болезнь протекает в легкой форме, – уточнили в депздраве региона.

4. В Тюменском районе к самоизоляции подходят творчески. Молодежные организации присоединились к челленджу #моемруки #сидимдома. Подробности – в нашем материале.

Итак, всего на 26 апреля 2020 года в Тюменской области зарегистрировано 374 случая коронавирусной инфекции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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