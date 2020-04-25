Коронавирус в Тюмени, последние новости на 26 апреля 2020 года: на кладбищах усилили патрули, а ряд мероприятий состоятся в онлайн-формате
Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 26 апреля 2020 года.
1. «Бессмертный полк» в Тюмени пройдет в онлайн-формате. Однако традиционные шествия состоятся после того, как спадет пандемия. Есть и другой вариант – прикрепить портреты предков-героев на личные автомобили.
– Этот вариант не нарушает режим самоизоляции. Машины все равно ездят в городе: кто-то едет на работу, кто-то занимается доставкой, – уверен автор акции Геннадий Иванов.
2. На выходные у кладбищ Тюмени усилили патрулирование дорог. Все близлежащие парковки закрыты. Напомним, что в регионе введен запрет на посещение мест упокоения. Введенные ограничения никак не касаются вопросов погребения.
3. Хорошая новость: еще восемь человек излечились от коронавируса в Тюменской области. Число выздоровевших в регионе превысило полсотни.
– Однако по-прежнему есть тяжелые пациенты: пять человек находятся на ИВЛ, у всех остальных состояние удовлетворительное, у многих болезнь протекает в легкой форме, – уточнили в депздраве региона.
4. В Тюменском районе к самоизоляции подходят творчески. Молодежные организации присоединились к челленджу #моемруки #сидимдома. Подробности – в нашем материале.
Итак, всего на 26 апреля 2020 года в Тюменской области зарегистрировано 374 случая коронавирусной инфекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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