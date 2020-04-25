2020-04-25T13:58:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 25 апреля 2020 года составило 374 человека

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюменской области на 25 апреля 2020 года
Руслан Савинов
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Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 25 апреля 2020 года составило 374 человекаЧисло заболевших коронавирусом в Тюменской области на 25 апреля 2020 года составило 374 человекаФото: pixabay.com
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Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 25 апреля 2020 года: 374 человека, за сутки зафиксировано 17 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

В целом за последние сутки в России подтверждено 5966 новых случаев коронавируса:

- Из них почти половина не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 66 смертей. За сутки в РФ полностью выздоровели 682 человека, - отметили в Роспотребнадзоре РФ.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса. За весь период пандемии зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6250 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в Тюменской области такова: 374 случая заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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