Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 25 апреля 2020 года составило 374 человека

Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 25 апреля 2020 года: 374 человека, за сутки зафиксировано 17 новых случаев. Об этом стало известно от представителей оперативного штаба региона.

В целом за последние сутки в России подтверждено 5966 новых случаев коронавируса:

- Из них почти половина не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 66 смертей. За сутки в РФ полностью выздоровели 682 человека, - отметили в Роспотребнадзоре РФ.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 74 588 случаев коронавируса. За весь период пандемии зафиксирован 681 летальный исход, выздоровели 6250 человек.

Таким образом, к настоящему моменту ситуация в Тюменской области такова: 374 случая заболевания.