2020-04-12T19:17:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюменской области, последние новости на 13 апреля 2020 года: посевная по графику и изменения в телевещании

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюменской области на 13 апреля 2020 года
Руслан Савинов
Поделиться:
Коронавирус в Тюменской области, последние новости на 13 апреля 2020: посевная по графику и изменения в телевещанииКоронавирус в Тюменской области, последние новости на 13 апреля 2020: посевная по графику и изменения в телевещанииФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюменской области на 13 апреля 2020 года.

1. Итак, в Тюменском районе приготовились к началу полевых работ. По словам агрономов, выращивают всё: от ячменя до рукколы. Важное уточнение: условия режима повышенной готовности фермеры четко соблюдают и намерены провести посевную точно в срок.

2. Стало известно, что изменилась работа тюменских телекомпаний: пандемия внесла свои корректировки.

– Отказались и от гостей в студии, теперь наши журналисты общаются с ними только по скайпу. И конечно же, соблюдаем все меры профилактики: маски, перчатки, антисептик, – уточнила заместитель генерального директора телекомпании «Тюменское время» Анна Скорнякова.

3. Школьники и дошколята Тюменской области не скучают на самоизоляции. Ребята с 6-го по 11-й класс из дома могут освоить востребованную профессию будущего. Как это сделать – в нашем материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первая смерть от коронавируса в Тюмени: умерла женщина, которая недавно вернулась из Москвы

У пациентки были хронические заболевания (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Закроют в «Векторе», заставят вести дневники»: что ждет добровольцев во время испытания вакцины от коронавируса
Уже отобраны 60 человек, которых привьют первыми: среди них — разработчик вакцины. Как за ними будут наблюдать и какие есть риски — в нашем материале
Вирусолог Виталий Зверев: коронавирус теперь с нами навсегда. Как грипп или простуда
Академик РАН, зав. кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев прокомментировал, почему коронавируса не стоит бояться [видео]
Мыло против антисептика: что надежнее для мытья рук во время пандемии коронавируса
Врачи напоминают: один из самых эффективных способов профилактики COVID-19 – тщательное и частое мытье рук, чтобы предотвратить занос инфекции на слизистые оболочки. Но чем и как мыть правильно?
Новые случаи заражения коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020: 278 человек заболели за сутки
В Подмосковье готовятся к усилению карантинных мер и вводу пропускного режима. Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в Московской области на 12 апреля 2020 года
Оперативный штаб о москвичах, не соблюдающих изоляцию: Возвращаясь домой, вы можете представлять угрозу для тех, с кем проживаете
Только за один день 10 апреля в столице 3,5 млн. человек покидали дом более чем на 6 часов. Это удалось определить с помощью сотовых операторов
Новости 24
Погода на 13 апреля в Тюмени: днем без осадков, ночью возможен дождь
Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 13 апреля 2020 года составило 39 человек
Жителям Тюмени объяснили причины погодных аномалий в апреле
Житель Омутинского района займется разведением страусов
Спасатели Тюменской области напомнили, как не допустить пожара на даче
Тюменский протоиерей рассказал о возможности освятить куличи на Пасху
Волонтеры «Лиза Алерт» ищут людей и в период карантина
Патриарх Кирилл и митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий призвали верующих молиться дома
Тюменцев призывают остаться дома
Школьники Тюменской области не скучают на самоизоляции
Тюменская область стала третьей в УрФО по уровню зарплат медработников
Число заболевших коронавирусом в Тюменской области на 12 апреля 2020 года составило 39 человек
Изменилась работа тюменских телекомпаний
Семьи Тюмени весело и с пользой проведут время дома
Викуловская больница ждет новых врачей
Последняя в этом учебном году четверть началась в Тюменском районе
В Тюменском районе приготовились к началу полевых работ
Погода на 12 апреля в Тюмени: потепление до +15 градусов
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 12 апреля 2020 года составляет 22 человека
Поддержка НКО и волонтерства будет закреплена в Конституции
Поддержка бизнеса в Тюмени из-за коронавируса: Федеральная налоговая служба России вводит временные меры поддержки налогоплательщиков
Весенний призыв в Тюменском районе начнется с 13 апреля
Школа социального лидерства «Наследники» приглашает тюменцев учиться
Тюменцы из-за карантина и самоизоляции захотели жить за городом
Режим самоизоляции в Тюменской области: расширился список предприятий, которым позволили возобновить деятельность
В Тюмени пройдет онлайн-защита творческих проектов «ЦЕХ»
Тюменский педагог-психолог рассказала, как лучше учиться на дистанционном обучении