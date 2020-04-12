Коронавирус в Тюменской области, последние новости на 13 апреля 2020 года: посевная по графику и изменения в телевещании

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюменской области на 13 апреля 2020 года.

1. Итак, в Тюменском районе приготовились к началу полевых работ. По словам агрономов, выращивают всё: от ячменя до рукколы. Важное уточнение: условия режима повышенной готовности фермеры четко соблюдают и намерены провести посевную точно в срок.

2. Стало известно, что изменилась работа тюменских телекомпаний: пандемия внесла свои корректировки.

– Отказались и от гостей в студии, теперь наши журналисты общаются с ними только по скайпу. И конечно же, соблюдаем все меры профилактики: маски, перчатки, антисептик, – уточнила заместитель генерального директора телекомпании «Тюменское время» Анна Скорнякова.

3. Школьники и дошколята Тюменской области не скучают на самоизоляции. Ребята с 6-го по 11-й класс из дома могут освоить востребованную профессию будущего. Как это сделать – в нашем материале.

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