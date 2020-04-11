2020-04-11T19:34:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 12 апреля 2020 г.: тюменцам пригрозили ужесточением контроля

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 апреля 2020 года
Вадим Бегун
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Тюменцам пригрозили ужесточением контроля. Фото - pixabay.com.Тюменцам пригрозили ужесточением контроля. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 12 апреля 2020 года. Тюменцам пригрозили ужесточением контроля.

Заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских в прямом эфире призвала тюменцев более ответственно отнестись к режиму самоизоляции. Она заявила, что правительству придется ужесточить меры контроля как к жителям региона, так и к тем предприятиям, которые планировали начать работу с 13 апреля.

Справиться с семейными разногласиями в период самоизоляции поможет конструктивный диалог. Нужно меняться вместе с ситуацией, использовать методы, которые раньше не применяли, пояснила психолог Евгения Козырева.

С 18 марта в регионе введен режим повышенной готовности. С 25 марта молодоженов ограничили в свадебной церемонии: им было предписано приглашать на регистрацию не более десяти гостей. Тогда же пары стали переносить свадьбы на время получше.

С 13 апреля к работе приступят строители, сказал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. Соответствующие изменения в Постановление 187-п уже внесены.

Самоизоляция и карантин повлияли на рынок недвижимости в Тюмени. Свои приоритеты в приобретении и аренде недвижимости переоценили многие жители областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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