2020-04-06T09:03:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, последние новости на 6 апреля 2020 г.: зоомагазины открываются, а количество больных вирусом не увеличилось

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 6 апреля 2020 года
Руслан Савинов
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Коронавирус в Тюмени, последние новости на 6 апреля 2020: зоомагазины открываются, а количество больных вирусом не прибавилось в регионеКоронавирус в Тюмени, последние новости на 6 апреля 2020: зоомагазины открываются, а количество больных вирусом не прибавилось в регионеФото: pixabay.com
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Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Тюмени на 6 апреля 2020 года.

1. Тюменский зоопарк, который на базе отдыха «Сосновый бор» под Винзилями, бьет тревогу: заведение не работает из-за ситуации с коронавирусом, а животных необходимо кормить. Неравнодушные тюменцы могут помочь. Подробности в соцсети «ВКонтакте» или по телефону +7 (982 )923-30-32.

2. Заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев подробно объяснил режим работы для предприятий и организаций с 6 апреля, а также как будут работать предприятия до 12 апреля.

3. И, пожалуй, одна из самых главных новостей за день: в Тюмени больных коронавирусом за сутки не прибавилось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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