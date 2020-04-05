Нерабочая неделя в Тюмени: какие магазины будут работать с 6 по 12 апреля

Заместитель губернатора Андрей Пантелеев прокомментировал последние изменения, внесённые в постановление губернатора Тюменской области № 120-п. По его словам, за сутки в адрес регионального правительства поступили многочисленные вопросы, среди которых: «Как работаем после 12 апреля?» и «Как работаем в период самоизоляции?».

– Мы руководствуемся двумя документами: указом президента РФ, которым продлены нерабочие дни до 30 апреля, – рассказывает Андрей Пантелеев. – Это значит, что следующая неделя, с 6 по 12 апреля, такая же нерабочая, как и эта. Второй документ – постановление губернатора Тюменской области, в котором регламентирована деятельность предприятий, которые могут работать. В их числе: зоомагазины и дистанционная торговля и доставка товаров непродовольственной группы. Например, стройматериалов.

Как будут работать предприятия после 12 апреля, будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Как будут работать предприятия и сфера услуг в апреле.

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