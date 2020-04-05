2020-04-05T17:37:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Нерабочая неделя в Тюмени: какие магазины будут работать с 6 по 12 апреля

Рассказываем, как будут работать предприятия и сфера услуг в апреле [видео]
Алексей КОСЕНЧУК
Поделиться:
Комментарии: comments1
Нерабочая неделя в Тюмени: какие магазины будут работать с 6 по 12 апреляНерабочая неделя в Тюмени: какие магазины будут работать с 6 по 12 апреляФото: Ирина Ромашкина
Изменить размер текста:

Заместитель губернатора Андрей Пантелеев прокомментировал последние изменения, внесённые в постановление губернатора Тюменской области № 120-п. По его словам, за сутки в адрес регионального правительства поступили многочисленные вопросы, среди которых: «Как работаем после 12 апреля?» и «Как работаем в период самоизоляции?».

– Мы руководствуемся двумя документами: указом президента РФ, которым продлены нерабочие дни до 30 апреля, – рассказывает Андрей Пантелеев. – Это значит, что следующая неделя, с 6 по 12 апреля, такая же нерабочая, как и эта. Второй документ – постановление губернатора Тюменской области, в котором регламентирована деятельность предприятий, которые могут работать. В их числе: зоомагазины и дистанционная торговля и доставка товаров непродовольственной группы. Например, стройматериалов.

Как будут работать предприятия после 12 апреля, будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Как будут работать предприятия и сфера услуг в апреле.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тюмени волонтеры получили новое помещение штаба для помощи пожилым гражданам

Поддержку получают сотни жителей региона (подробнее).

Александр Моор рассказал, как в Тюменской области поддержат малый и средний бизнес из-за коронавируса

Предприниматели сэкономят более 3 млрд рублей (подробнее)

Коронавирус в Тюмени: в продуктовых магазинах и аптеках появилась «карантинная разметка»

Соблюдают ли дистанцию горожане – выяснила корреспондент тюменской «Комсомолки» (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Герман Стерлигов против апокалипсиса: строит катапульты, селит москвичей в коровниках, мечтает о мире без электричества
Спецкор «КП» отправился в гости к эпатажному крестьянину, который предрекал опустошение городов, и узнал, что тот думает об экономическом кризисе и как намерен спасаться от пандемии
Новости 24
Автоинспекторы Тюмени научат школьников правилам движения
Сточные воды Тюмени станут чище
Раскрыта тайна надгробия на Текутьевском кладбище
Тюменские организаторы событий поделятся опытом
Тюменка победила во всероссийском конкурсе красоты
Тюменский юрист рассказала, какие штрафы ждут горожан при нарушении режима самоизоляции
Педагоги Тюменской области зарабатывают больше, чем в среднем по России
Дорожники Тюмени открыли сезон
В поселке Винзили обновили старые мусорные баки
Сколько стоит обработка участка от клещей для тюменцев?
Более 250 тюменцев стали предпринимателями благодаря центрам занятости
Погода в Тюмени 5 апреля: пасмурно и небольшой дождь
Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 5 апреля 2020 года составляет семь человек
Коронавирус в Тюмени, последние новости на 4 апреля 2020: выявлены первые нарушители режима самоизоляции
В Тюменской области стартует новый сезон конкурса проектов «Моя идея. Pro»
Для тюменских тик-токеров стартуют образовательные онлайн-занятия
Тюменцы могут выиграть смартфоны, приняв участие в викторине к 75-летию Великой Победы
Тюменские экспортёры в 2019 году увеличили поставки в страны Европы и Азии
Тюменцам напоминают о необходимости отчитаться о доходах
Коронавирус в Тюмени, последние новости на 4 апреля 2020 г.: на улицах появились люди в оранжевых жилетах
Под Тюменью бойцы Росгвардии задержали с поличным грабителя с ножом
Тюменцам напоминают, что запрещено сжигать сухую траву
В ФК «Тюмень» вернётся 31-летний форвард