2020-04-04T10:42:33+03:00
Здоровье

Тюменцам рассказали, сколько можно смотреть телевизор без вреда для глаз

Сидеть у голубого экрана нужно в удобной позе и при неярком освещении
Светлана БОРИСОВА
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Тюменцам рассказали, сколько можно смотреть телевизор без вреда для глазТюменцам рассказали, сколько можно смотреть телевизор без вреда для глазФото: pixabay.com
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Одним из самых популярных и доступных, бесплатных развлечений в домашних условиях самоизоляции является просмотр телевизора. Но эта привычка может вылиться в проблемы со зрением. Тюменский врач-окулист Евгений Мартынов рассказал о важных правилах при использовании ТВ.

– Для взрослых есть определенные рекомендации по непрерывному просмотру телепередач – не более двух часов подряд. После этого нужно сделать перерыв на 3-4 часа и дать глазам отдохнуть. При этом важно учесть, что перерыв – это не значит, что можно взять телефон и сидеть в соцсетях, гаджеты также под запретом на это время, – говорит окулист. – После отдыха вновь можно на пару часов прильнуть к голубым экранам. Но учтите, что делать это нужно на расстоянии как минимум 2-3 метра от ТВ, в удобной позе и ни в коем случае не в полной темноте, чтобы не было сильного цветового контраста. Лучше включить неяркое освещение. При несоблюдении правил может появиться режущая боль в глазах, покраснение, сухость, расплывчатость и нечеткость зрения при взгляде вдаль, вы можете чувствовать усталость, раздражительность и даже головную боль.

Врач советует тюменцам делать ежедневную зарядку для глаз и выполнять физические упражнения. А семьям с детьми рекомендации дополнительные: не позволяйте подросткам беспрерывно сидеть у телевизора или за компьютером, отвлекайте их заданиями по дому, играми.

Если вы смотрите семейный фильм, постарайтесь во время рекламных пауз переключать внимание ребенка от экрана, чтобы орган зрения мог отдохнуть хотя бы непродолжительное время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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