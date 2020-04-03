Коронавирус в Тюмени: во что тюменцам поиграть на компьютере во время самоизоляции

Пожалуй, никогда еще так уверенно не говорили о пользе компьютерных игр, как сейчас, в разгар пандемии коронавируса по всему миру. Даже гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что это отличный выбор для досуга и поддержания здоровья в условиях самоизоляции.

А для властей разных стран пропаганда компьютерных игр может помочь удержать людей в стенах своих квартир, чтобы способствовать соблюдению объявленных мер по разобщению граждан. Давайте посмотрим, что предлагает запертым по домам пользователям киберпространство, чтобы те не рвались из дома, а могли безболезненно снять стресс, борясь с чудовищами, участвуя в гонках или перестрелках в виртуальном мире.

Некоторые площадки и сервисы даже запустили акции, предусматривающие призы для участников, чтобы те подключались к сетевым играм не отлучаясь из дома. Об этом, в частности, объявили соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники» и платформы MY-GAMES, запустившие проект под хештегом #играемдома.

В рамках игрового марафона на этих ресурсах тюменцам можно сразиться в Warface, Crossfire и другие игры для разных устройств. А в рамках глобальной акции мировых геймерских компаний под названием #PlayApartTogether на различных ресурсах предлагают сыграть в Call of Duty, League of Legends и многие другие. Проект поддержали такие компании, как Activision, Blizzard, Riot Games, Amazon Appstore, Pocket Gems, Twitch, YouTube Gaming и другие.

Также в число популярных компьютерных игры для PC входят Red Dead Redemption 2, Witcher 3: Wild Hunt, Battlefield 3, Minecraft, Fallout и так далее. Не теряют геймеры интереса к CS GO, Grand Theft Auto и другим зарекомендовавшим себя франшизам. Для тех, кто любит посидеть за приставкой, можно выбрать Divinity: Original Sin, Doom – выбор очень велик.

Тюменские любители спорта могут выбрать симуляторы, например из серии FIFA или Rocket League. Из приключенческих игр платформы предлагают Portal 2, Assassin’s Creed и многое другое. Хотя психологи советуют предпочесть игры, сюжет которых все же не предполагает жестокость и насилие. Ну а тем, кто не ощущает себя продвинутым геймером и не готов на многочасовые погружения в виртуальную реальность, в соцсетях и на специальных платформах доступен колоссальный объем игр от бродилок и головоломок до спортивных, военных и многое другое.

Как отмечают эксперты, во время длительного вынужденного нахождения дома компьютерные игры помогут не только скрасить досуг, но и не чувствовать себя в изоляции, поскольку в сетевом формате можно не только вести многопользовательскую игру, но и общаться с другими геймерами. С точки зрения психического здоровья это поможет намного лучше справляться со стрессами, вызванными временным затворничеством, добавляют специалисты Всемирной организации здравоохранения.