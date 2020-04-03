Коронавирус в Тюмени, новости на 3 апреля 2020 г.: что известно о состоянии больных инфекцией тюменцев

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 3 апреля 2020 года. Стали известны подробности состояния больных инфекцией тюменцев, которых выявили за прошедшие сутки.

– Все зараженные находились под контролем, хотя первичные анализы были отрицательные. Но их берут несколько раз, и повторные показали положительный результат. Сейчас трое из пяти находятся в состоянии средней тяжести – это не удовлетворительное состояние, это тяжелые последствия от инфекции. Люди возрастные и отягощены другими заболеваниями. Не зря мы просим оставаться дома и детей, и молодых людей, и взрослых граждан 65+. Успокаиваться, если вы, сдав анализ на коронавирус, получили первый отрицательный результат, не стоит, – отметила заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.

Она подчеркнула, что все больные, у которых положительный результат на коронавирус, находятся в больнице на улице Комсомольской. Что же касается тестирования прибывших из-за рубежа граждан, то решение о заборе анализов принимает только врач. Группа риска – это люди старше 65 лет и больные хроническими заболеваниями – у них стопроцентно берут анализы.

– Всё, что касается режима дезинфекции, – это задача работодателей. Задача учредителей и руководства – обеспечить безопасность сотрудников и посетителей. Это касается аптек, магазинов, транспорта. Поэтому если учредители того или иного предприятия готовы и могут сделать всё для безопасности, то они должны это сделать. Мы можем только рекомендовать обеспечить, – сообщила Кузнечевских.

Замгубернатора особо отметила, что власти региона будут следить за ситуацией, за тем, как население реагирует на замечания и рекомендации, и есть ли риск возникновения очага инфекции. В связи с этими данными и будет приниматься решение о дальнейших действиях.

Ольга Кузнечевских призвала жителей региона находиться в зоне самоизоляции, выходить только в ближайшие аптеки и магазины, не гулять просто так. По ее словам, сейчас очень много торговых точек перешли на работу в режиме онлайн, услугами которых можно пользоваться.

По данным областного оперативного штаба, за сутки в Тюменской области появилось еще пять человек с подтвержденным результатом на коронавирус. На сегодняшний день известно об 11 заболевших, четверо выписаны.

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