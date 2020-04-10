Коронавирус в Тюмени, последние новости на 11 апреля 2020 г.: тюменцы не смогут отдохнуть в барах еще три недели

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 11 апреля 2020 года. Тюменцы не смогут отдохнуть в барах еще три недели.

В Тюмени торговые центры и общественные места будут закрыты до 30 апреля. Об этом сообщил накануне, 10 апреля, губернатор Тюменской области Александр Моор.

В Тюмени рассмотрено несколько дел об административном правонарушении в отношении местных жителей. Они прогуливались по городу, то есть не выполняли правила поведения при введении режима повышенной готовности.

В Тюмени прошло внеочередное заседание областной думы. Депутаты единогласно проголосовали за инициативы губернатора по поддержке бизнеса. Также в повестке было назначение выплат семьям с детьми от трех до семи лет.

Тюменские школьники будут учиться дистанционно до 30 апреля. Об этом сообщил заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

В Тюмени под низкую интенсивность движения перенастроили около ста светофорных режимов. Это было сделано из-за значительного спада дорожного трафика.

В Тюмени с понедельника, 13 апреля, разрешено работать нотариусам и адвокатам. На сегодняшний день поступило около семи тысяч заявок от бизнеса, который желает осуществлять свою деятельность со следующей недели.