2020-04-10T10:39:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 апреля 2020 года увеличилось на три человека

Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 апреля 2020 года
Вадим Бегун
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Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 апреля 2020 года увеличилось на три человека. Фото - pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 апреля 2020 года увеличилось на три человека. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 10 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией увеличилось на три и составляет 15 человек.

В России зафиксировано 1 786 новых случаев коронавируса за сутки в 57 регионах, 18 человек скончались. Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва. Полностью выздоровели 97 человек.

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 11 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что неизвестно, где подхватил новую инфекцию тюменец, о заболевании которого СМИ узнали вчера. Заболевший мужчина не был за границей. Как он сам поясняет, у него не было никаких контактов с теми люди, кто мог быть за границей.

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Пожилой мужчина не был за границей и не может вспомнить, с кем контактировал (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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