Коронавирус в Тюмени, последние новости на 4 апреля 2020 г.: в Тюмени начали штрафовать нарушителей карантина

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 4 апреля 2020 года. В Тюмени начали штрафовать нарушителей карантина.

В Тюмени рассмотрено административное дело в отношении горожанина, который не стал соблюдать требование оставаться дома. Мужчину оштрафовали на пятьсот рублей.

– Как следует из материалов дела, житель Тюмени 16 марта прилетел в областной центр из Таиланда. Являясь лицом, возвратившимся из-за рубежа, он должен был соблюдать установленный в отношении него режим самоизоляции до 31 марта, – сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда.

Стало известно, какие льготы может предоставить правительство Тюменской области предпринимателям, пострадавшим из-за мер профилактики распространения коронавируса. В настоящее время уже разработан и внедряется первый этап комплекса мер по поддержке бизнеса.

– Все предприниматели, применяющие упрощенную систему налогообложения, получат снижение налоговой ставки с 6% до 1%. Для предприятий, выплачивающих единый налог на вмененный доход, при расчете дохода будет применяться понижающий коэффициент 0,005, что максимально снизит размер уплачиваемого налога. Для предпринимателей, которые применяют патентную систему налогообложения, также будет изменена методика расчета стоимости патента. Стоимость патента за 2020 год составит 1 рубль, – сообщил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Александр Сидоров.

Заведующий инфекционным отделением, врача-инфекционист высшей категории Многопрофильного консультативно-диагностического центра Денис Селезнев прокомментировал наиболее популярные мифы о коронавирусе. Медик заявил, что информированность – одно из самых эффективных средств от пандемии.

Тюменский инфекционист рассказал, можно ли лечить коронавирус алкоголем. Фото - МКДЦ.

Чрезмерное употребление алкоголя не только не способно «продезинфицировать» организм от коронавируса, но и повышает вероятность заболевания за счет угнетения иммунной системы, отмечает специалист. Также он сообщил, что поедание чеснока, лука и имбиря может быть полезно для улучшения общего состояния здоровья, но защитить полностью от COVID-19 они не способны.

Работникам тюменских магазинов стали выдавать специальные пропуска, чтобы они могли добраться до работы. Это нужно для проверяющих органов по соблюдению ограничений.

Как известно, с 28 марта в Тюменской области допускается работа только продуктовых магазинов или магазинов со смешанным ассортиментом. Так, многие крупные предприятия торговли, федеральные торговые сети стали выдавать своим сотрудникам справки или удостоверения.