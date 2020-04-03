2020-04-03T13:05:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тюмени, новости на 3 апреля 2020 г.: трое заболевших тюменцев находятся в тяжелом состоянии

Есть и хорошие новости: двух горожан выписали, они здоровы
Вадим Бегун
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Три заболевших тюменца находятся в тяжелом состоянии. Фото - pixabay.com.Три заболевших тюменца находятся в тяжелом состоянии. Фото - pixabay.com.
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Тюмени на 3 апреля 2020 года. Трое заболевших коронавирусной инфекцией тюменцев находятся в тяжелом состоянии.

По сообщению оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса, в настоящее время в инфекционной больнице находятся 29 человек, из них у пяти пришло лабораторное подтверждение положительного результата на новую инфекцию. К этому моменту они уже находились в больнице, получали лечение.

– Надо сказать, что лечение подбирается, но, к сожалению, для пожилых людей не всегда так эффективно, как мы бы хотели, из-за того, что обостряются хронические заболевания. Поэтому сейчас у нас три возрастных человека со спектром хронических заболеваний, которые находятся в тяжелом состоянии. Еще пять человек тоже получают лечение, они в удовлетворительном состоянии, – рассказала заместитель директора департамента здравоохранения региона Наталья Логинова.

Что касается пяти подтвержденных заболевших на сегодня, то стало известно, что двое прилетели из-за границы, добропорядочно о себе заявили, поэтому они давно находятся на контроле у местных врачей. Еще два человека – это люди, контактные по второму заболевшему тюменцу – с мероприятия. Еще один человек не подходит под эти категории, но в анамнезе врачи видят посещение Москвы.

– Уже с момента их изоляции началась отработка возможных контактов с ними, на сегодня все результаты отрицательные, – резюмировала Логинова.

Таким образом, в Тюменской области всего зарегистрировано 11 случаев заболевания, четыре человека выздоровели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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