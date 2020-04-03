Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 апреля 2020 года увеличилось на пять человек

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Тюмени на 3 апреля 2020 года. Количество заболевших новой инфекцией составило девять человек.

За последние сутки в России зарегистрирован 601 случай новой коронавирусной инфекции в 32 регионах страны. Всего в стране зарегистрировано 4149 заболевших в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека.

Так, за сутки выздоровели 46 человек: Москва – 28, Самарская область – 5, Республика Татарстан – 4, Республика Башкортостан – 4, Пермский край – 2, ХМАО-Югра – 2, Ульяновская область – 1.

Фото - Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

Также за сутки зафиксировано 4 летальных случая: 2 в Республике Коми, 1 в Москве, 1 в Пермском крае. За весь период зафиксировано 34 летальных случая, сообщает оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.