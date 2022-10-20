Авито и «Инвестиционное агентство Тюменской области» подписали соглашение о партнерстве.

Тюменская область станет первым российским регионом, где в центре «Мой Бизнес» предприниматели смогут получить полноценную поддержку по запуску и развитию собственного бизнеса на Авито – крупнейшей в России онлайн-платформе для коммерции.

Целью партнерства с «Инвестиционным агентством Тюменской области» станет разработка и запуск комплексных программ поддержки развития малого и среднего бизнеса. Инициатива включает помощь начинающим и опытным предпринимателям в регистрации и запуске бизнеса на Авито, консультации по использованию механизмов и инструментов продвижения бизнеса на платформе, а также проведение совместных маркетинговых и других образовательных мероприятий для компаний сегмента МСБ в целях поддержки и развития предпринимательства в регионе. Оператором проекта в Тюмени станет региональный центр «Мой бизнес».

До 31 декабря 2022 года предприниматели могут обратиться в местные Центры услуг для бизнеса и получить консультации по вопросам использования механизмов для запуска и развития бизнеса в сети Интернет. Авито также проведет серию образовательных вебинаров для представителей компаний МСБ по обучению особенностям работы на онлайн-платформе.

Иван Гуз, заместитель генерального директора Авито:

«Мы понимаем и всячески поддерживаем интерес предпринимателей к поиску новых возможностей для развития бизнеса и расширения географии продаж. Наша платформа с более чем 90-миллионной аудиторией пользователей по всей стране предлагает простой алгоритм быстрого запуска собственного бизнеса в интернете, обеспечивает необходимой поддержкой и аналитическими инструментами для роста и помогает предпринимателям расширять географию продаж с помощью «Авито Доставки». Подписание соглашения с «Инвестиционным агентством Тюменской области» – это важная часть нашей программы развития малого и среднего предпринимательства в регионах, ведь здесь сосредоточено более 64 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Мы надеемся, что этот опыт станет примером для запуска аналогичных проектов в других регионах».

Николай Пуртов, генеральный директор Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»:

«Компания Авито – один из лидеров интернет-торговли, сегодня мы дали старт большому совместному проекту по поддержке наших предпринимателей. Главная цель – увеличение продаж на платформе, расширение географии поставок и рост уровня конкурентоспособности. Мы уверены, что образовательные вебинары, которые мы совместно организуем с Авито, будут полезны, в первую очередь, нашему бизнес-сообществу и благодаря такой практике число предпринимателей в регионе будет только расти».