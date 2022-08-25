Прибыль от инвестиций и капитал на проект: «Талан» тестирует новую платформу для застройщиков и частных инвесторов

«Талан» тестирует новую платформу для застройщиков и частных инвесторов. Фото предоставлено "КП".

Федеральный застройщик «Талан» проводит тестирование инвестиционной платформы, которая поможет застройщикам, генподрядным и подрядным организациям, а также частным инвесторам начать вкладываться в недвижимость или собрать капитал на строительный проект.

Какие функции выполняет новая инвестплатформа и с чего начать желающим получить помощь, рассказали директор «ТаланИнвест» Анастасия Шустова и разработчик инвестпрограмм Анастасия Русинова.

Фото предоставлено "КП".

Вопрос Анастасии Шустовой

– Анастасия, расскажите, как работает ивестплатформа? Похожа ли эта программа на принцип краудфандинга?

– Да, модель аналогична, но «ТаланИнвест» – это краудлендинговая платформа. Что это означает? Бизнес собирает деньги на запуск и развитие конкретного проекта, возвращая своим инвесторам полученные средства через определенный срок с процентами. Инвесторами могут выступать не только частные лица, но и индивидуальные предприниматели, а также компании. Такой вид коллективного инвестирования и называется «краудлендинг».

Сейчас в реестре операторов инвестиционных платформ более 60 компаний. Инвестиционная платформа «Талан», в первую очередь, отличается тем, что заемщиками здесь выступают компании строительного сектора, и первой будет подключена компания «Талан-Финанс» из группы компаний «Талан». Регистрироваться на платформе могут все компании строительного бизнеса: и застройщики, и подрядные организации. Есть и другие отличия – «ТаланИнвест» планирует реализовать уникальные на текущий момент предложения как для инвесторов, так и для заемщиков, которые пока не реализованы другими инвестиционными платформами.

Вопрос для Анастасии Русиновой

– Анастасия, скажите, пожалуйста, каковы риски таких вложений?

– Сама суть инвестиционной платформы – это высокорискованные инвестиции. Так определено законом.

Мы, как инвестплатформа, со своей стороны предложим комплаенс – оценку рисков заемщиков. У нас есть собственные методики, по которым мы будем оценивать и рейтинговать заемщиков для инвесторов и делать все возможное, чтобы помочь инвестору определиться с проектом для инвестиций и управлять рисками.

– Как будут защищены деньги инвестора? Есть гарантии возврата средств?

– Одна из наших задач, как оператора платформы, повышать надежность этого вида инвестирования и вести работу над обеспечением возвратности денег инвестора. На платформе будут размещаться только проверенные проекты. Согласно нашей политике отбора заявок, заемщики будут предоставлять инвесторам дополнительное обеспечение возвратности инвестиций (залог, поручительство). С каждым заемщиком заключается специальное соглашение о контроле задолженности.

До сделки мы в любом случае уточняем у заемщика источник возврата денег, чтобы исключить возможность невозврата.

– Получается, суть платформы – это инвестирование в компании, работающие в строительной сфере, без визита в офис?

Да, это похоже на маркетплейс, где встречаются продавец и покупатель. Только на «ТаланИнвест» встречаются инвестор и заемщик, который хочет собрать денежные средства на проект.

Сделки оформляются в режиме онлайн, из любой точки России и мира. Вы регистрируетесь на платформе, предоставляете паспортные данные, выбираете инвестиционное предложение и инвестируете.

– Кто может стать инвестором? Любой гражданин, ИП, ООО?

– Да, но если у инвесторов нет нарушений по 115-му федеральному закону, например. Есть ограничения по физлицам: неквалифицированный инвестор может инвестировать не более 600 тысяч рублей в год. Мы готовы помогать получить квалификацию, если инвестору это необходимо. Юрлицам и индивидуальным предпринимателям проще – им не требуется статус квалифицированного инвестора для инвестирования крупных сумм.

– Можно ли понять, как заемщики используют инвестированные средства?

– Расшифровка назначения инвестиций будет в инвестиционном предложении, которое вы выберете. В нем будут сроки выплат и суммы.

Фото предоставлено "КП".

Вопрос Анастасии Шустовой

– Анастасия, что привлекательного видят инвесторы в краудлендинге, на ваш взгляд?

– Инвесторов обычно привлекает более высокая доходность, которую они могут получить на вложенные средства. Но это не единственный аргумент – тут есть еще такой аспект, как внутренняя мотивация инвестора. Инвесторы сами выбирают проекты, куда инвестировать денежные средства, тем самым выбирают не посредника, который будет их деньгами как-то управлять, куда-то вкладывать, забирая себе серьезную долю прибыли, а сами решают – куда инвестировать. При этом прибыль инвестплатформ – прозрачна. В случае с «ТаланИнвест» инвестор не платит комиссии и вознаграждения. Вознаграждение оператору платит заемщик, это относительно небольшие суммы, и условия одинаковы для всех заемщиков, чьи предложения размещены на инвестплатформе. «Любимчиков» нет. Главное – намерение вести честный бизнес.

– В чем еще преимущества платформы?

– Например, инвестор хочет инвестировать именно в строительный бизнес, в развитие городов, больших и малых населенных пунктов, и хочет, чтобы его деньги поступали именно в этот сектор экономики. Как это сделать? Кто поможет найти такие проекты, провести первичный анализ заемщика и посмотреть более профессионально, предвзято на перспективы возвратности вложенных средств? На «ТаланИнвест№ вы можете выбрать проект в сфере недвижимости для инвестиций – один или несколько, представленных у оператора, при этом данные о заемщиках, их надежности, не нужно искать самостоятельно – все собрано на платформе. Остается выбрать подходящий именно вам проект.

– Выходит, краудлендинг, как банковское кредитование и другие виды финансирования, имеет неплохие перспективы?

– Так и есть. В том числе в текущей ситуации – для краудлендинга в России открываются новые перспективы на фоне ограничений по инвестициям в иностранный капитал. Надеемся, что краудлендинг обязательно по достоинству будет оценён инвесторами.

Вопрос Анастасии Русановой

– «Талан-Инвест» становится полноценной инвестиционной платформой. Говоря о перспективах развития, в будущем это может вырасти в банк цифровых токенов, как крупные инвестплатформы? У проекта будут цифровые активы? Или вложение в недвижимость всегда останется чем-то осязаемым?

– Банк цифровых токенов – да, это перспективно, Но, конечно же, не только. Мы считаем, что будущее и за цифровыми финансовыми активами, и за утилитарными цифровыми правами, и комплексными идеями вокруг этих элементов.

Сейчас инвестплатформам доступны 4 вида краудленлингового инвестирования: займы, ценные бумаги, утилитарные цифровые права и цифровые финансовые активы. У нас уже есть в разработке варианты интересных, на наш взгляд, идей по утилитарным цифровым правам и цифровым активам.

Что касается недвижимости – мы хотим сделать акцент на наших компетенциях в скоринге заемщиков, оценке перспектив строительных проектов, чтобы дать инвестору действительно максимально доходный продукт, а заемщикам – предоставить возможность за короткие сроки собрать необходимые суммы для развития бизнеса.

«Приведенная в статье инвестиционная платформа ТаланИнвест размещена по адресу https://talaninvest.ru/, оператором которой является ООО «ТаланИнвест» ИНН: 1841096768, ОГРН: 1201800024480. Обращаем ваше внимание, что заключение с использованием инвестиционной платформы договоров инвестирования является высокорискованным и может привести к потере инвестированных денежных средств в полном объеме. Подробные условия оказания услуг по содействию в привлечении инвестирования, политика отбора заявок, а также размеры комиссии платформы по адресу https://static.talaninvest.ru/documents.html»