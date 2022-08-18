«Все конфликты настоящие». Тюменцы, попавшие на федеральное ТВ: как все происходит за кадром

Тюменцы, попавшие на федеральное ТВ — как все происходит за кадром. Фото: Первый канал.

В телевизор раньше мечтал попасть, наверное, каждый. Нашим героям удалось осуществить желаемое: их пригласили сняться в популярных проектах, знакомых каждому. Как всё происходит за кадром и узнают ли их теперь на улицах, тюменцы рассказали «Комсомольской правде» – Тюмень».

«Сценария нет, все конфликты реальные»

В августе 2020 года Владислава, теперь уже Карпова, сыграла свадьбу со своим женихом, а зимой 2021 года это торжество показали в программе «Четыре свадьбы». Тюменке удалось обойти других невест и выиграть главный приз.

Свадьба Владиславы понравилась участницам больше всего. Фото: канал «Пятница»

Как признается сама Владислава, шоу на ее жизнь практически не повлияло: изредка узнают на улицах и в магазинах, добавились подписчицы. Зато на передаче удалось найти новую подругу:

– Из девочек я продолжаю общаться только с Дашей из Нижнего Новгорода. Кроме нее, я без камер ни с кем не общалась, поэтому сложно сказать, какие другие участницы вне съемочного процесса. А Даша что в кадре, что на съемках одинаковая.

Впрочем, наигранность со стороны некоторых, рассказывает Владислава, все-таки была. В одном выпуске с ней впервые участвовали не только невесты, но и один жених. Именно он и стал главной язвой шоу.

– В шоу нет сценария, все конфликты, которые вы видели, реальные. Да, существует редактор, который подсказывает, как и что сказать, но насильно делать этого не заставляют.

Присутствие камер свадьбу Владиславе не испортило, даже другие невесты не пытались перетянуть одеяло на себя. Да и гости все заранее знали, что на празднике будет съемочная группа.

– В день свадьбы камер я не заметила совсем. Всё в шоу сделано так, чтобы невеста не отвлекалась, даже микрофонов нет. С девочками мне повезло, и ничего плохого на свадьбе не произошло.

Недавно в семье Карповых появился ребенок. Фото: соцсети Владиславы

Свадьба за 500 тысяч рублей принесла Владиславе и ее мужу победу. Правда, из-за того что год был пандемийный, вместо путевок на курорт им выдали денежный приз. Пара планировала отправиться в Таиланд, но потом передумала, в итоге сумму потратили на ремонт в квартире.

Сейчас Владислава с мужем по-прежнему вместе, недавно пара отметила первый день рождения дочери – в июле девочке исполнился год.

«Сначала хотел отказаться»

Менеджер банка Евгений Кушников пошел на телевидение, чтобы найти любовь, до этого он расстался с супругой после 15 лет брака. На шоу «Давай поженимся» тюменец наравне с другими участниками боролся за сердце 41-летней Александры из Сочи. Победить Евгению не удалось, но после выхода шоу свадьба в его жизни была, и не одна: тюменец работает еще и фотографом, и программа помогла ему найти новых клиентов.

Евгений пришел на шоу искать любовь. Фото: Первый канал

Уже во время съемок Евгений узнал, что невестой станет мать шестерых детей. Личность девушки держали в тайне.

– Это было обязательным условие программы, нам не говорили, кто будет невестой. Из-за этого я сначала не хотел соглашаться на участие, у меня возник логичный вопрос: а если невеста мне не понравится? Я же не актер и не смогу изображать эмоции, которые не испытываю. Но редактор объяснила, что в этом нет ничего страшного, и если девушка мне не понравится, просто нужно вести себя естественно.

Так и получилось, невеста Евгению не приглянулась.

– От нее остались спорные впечатления. С одной стороны, приятная и позитивная девушка, с другой – немного насторожило ее слегка безответственное отношение к воспитанию детей. Как я понял из ее слов, по большей части они предоставлены самим себе.

Впрочем, новыми знакомствами Евгений на шоу все же обзавелся: подружился с другим участником, Александром из Майами. Его, к слову, и выбрала невеста.

Невеста не смогла покорить его сердце. Фото: Первый канал

По словам Евгения, наигранности на шоу нет. Тот же Александр вне камер оказался таким же открытым и добрым.

– Поведение на шоу – полностью наша инициатива. Хотя, конечно, редактор за кадром задавала наводящие вопросы, чтобы участники не молчали и не смущались камер.

После выхода программы прошло уже полгода, но даже небольшая популярность, признается Евгений, пока не помогла ему найти возлюбленную:

– Я в поиске и открыт к новым знакомствам.

Некоторым тюменцам все же удавалось победить на шоу «Давай поженимся». Бизнесмена Евгения Парфёнова в конце выпуска выбрала крымская актриса Екатерина. Мы рассказывали, чем закончились их отношения.

Никаких родителей

Выпуск шоу «Кондитер. Дети» с одиннадцатилетним Костей Кобзевым вышел не так давно, пару месяцев назад, зато словосочетание «Костя Кобзев из Тюмени» прочно закрепилось в головах зрителей. Мальчик принес на шоу торт, оформленный в стиле региона – украшения напоминали брызги нефти, нашлось место даже для нефтяной вышки. Жюри и вкус, и дизайн оценили, правда, в суперфинал мальчику пройти не удалось.

Торт одиннадцатилетнего тюменца понравился жюри. Фото: «Пятница»

Основные изменения в жизни Кости после участия в шоу произошли за кадром. Снимали выпуск в октябре 2021 года, и сразу после этого мальчик решил, что нужно пройти обучение в кондитерской школе и получить сертификат, чтобы готовить торты на заказ. Так что к выходу шоу у Кости уже был собственный аккаунт в социальных сетях, заполненный аппетитными тортами.

– Подписчиков после выхода передачи на экран, конечно, прибавилось. А лично узнают в основном соседи – те, кто смотрит это шоу. Некоторые дети писали Косте, что болели за него и он молодец. Кто-то спрашивал, как попасть в передачу, – рассказала мама Кости Елена Кобзева.

Сами съемки, по ее словам, проходили спокойно и комфортно для детей, без перезаписи – всё с первой попытки. На шоу Костя поехал с папой, Елене пришлось переживать здесь, в Тюмени, оставшись с двумя детьми дома. Впрочем, на съемках родителей с детьми разделили, на площадке было строгое правило, взрослых не допускали даже в гримерку к участникам.

Идея торта, рассказывает Елена, появилась сразу, все-таки это первая ассоциация с Тюменской областью.

– С продюсерами шоу торты не согласовываются. А вёз его Костя уже приготовленным, в самолете в руках. Только декор был в отдельной коробке, и оформлением Костя занимался уже на месте.

После удачного старта на федеральном канале и похвалы от профессионалов Костя хочет продолжить обучение и проходить мастер-классы, чтобы вернуться в новом сезоне и на этот раз дойти до суперфинала.

Подробнее о выпуске с Костей можно прочитать в другом нашем материале. Мальчику пришлось нелегко, ведь сначала жюри не поверило, что торт Костя сделал сам.

Мы уже рассказывали, как сложилась судьба тюменских детей, в свое время совершивших подвиг: кто-то вытащил ребенка из воды, а кто-то помогал пожарным тушить жилой дом.