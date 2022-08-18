«Невероятные кадры». В Тобольске засняли северное сияние, оно появилось после мощной вспышки на Солнце

Житель Тобольска сделал невероятные кадры северного сияния. Фото - Олег Панченко.

Жителю Тобольска Олегу Панченко посчастливилось наблюдать достаточно редкое явление в Тюменской области. Сегодня, 18 августа, ночью он заснял на фотоаппарат северное сияние. «Невероятные кадры», – так сам фотограф комментирует снимки.

Фото - Олег Панченко.

– 16 августа была зафиксирована мощная вспышка на Солнце, что привело к геомагнитной буре в ночь на 18.08. В час ночи появились первые сообщения о сиянии. Недолго думая, схватил фотоаппарат и помчался в деревню, подальше от городской засветки. По дороге в Абалак не удержался и остановился поснимать, всполохи сияния были отчетливо видны, – рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень» тоболяк.

Фото - Олег Панченко.

«Даже не верится, что такая красота бывает!»; «Обалдеть, как красиво»; «Красота завораживает», – так комментируют фотографии природного явления местные жители.

СПРАВКА «КП»

Северное сияние – это свечение верхних слоев атмосфер планет, возникающее вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра. При столкновении энергичных частиц плазменного слоя с верхней атмосферой происходит возбуждение атомов и молекул газов, входящих в ее состав.

Излучение возбужденных атомов в видимом диапазоне и наблюдается как полярное сияние. Спектры полярных сияний зависят от состава атмосфер планет. Например, если для Земли наиболее яркими являются линии излучения возбужденных атомов кислорода и азота в видимом диапазоне, то для Юпитера – линии излучения водорода в ультрафиолете.

Ранее в Тюмени горожане наблюдали солнечное гало. Впрочем, этим необычным природным явлением сибиряков не удивишь. Однако эмоции от него всегда как в первый раз.

– Посмотрите, какое чудо заснял. Это просто невероятно! Жаль, что фотографии не так впечатляют, фото не может передать всей красоты, – рассказал читатель «Комсомолки», отправив в редакцию снимок.