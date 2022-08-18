«Прививка» доброты. Фото с сайта rdf72.ru.

Больше пятнадцати лет нуждающимся жителям Тюменской области помогают в региональном отделении Российского детского фонда. Особенность отделения в том, что оно работает на всю область и только за счет привлеченных средств, без государственной поддержки. Заместитель председателя регионального отделения Фонда Галина Сушинских рассказала «Комсомолке» о том, кому оказывается поддержка и кто безвозмездно откликается на чужую беду.

В подарок – компьютерный класс

Галина Васильевна, о Тюменском регионального Детского фонда многие знают по акции «Портфель первокласснику», а чем еще занимается отделение?

- Мы реализуем больше десяти лет общероссийские благотворительные программы: «Спешите делать добро», «Детский туберкулез», «Срочная социальная помощь», «Духовная защита» и другие. Отделение реализует и региональные проекты, например, акция «Новогодний подарок» - одна из самых любимых и востребованных. Мы ей дали новое звучание. Она направлена на поддержку детей, добившихся определенных результатов в творчестве, спорте, учебе, общественной жизни, это дети из многодетных, малообеспеченных семей. Обычно родители обращаются в органы соцзащиты, которые подтверждают заявку, и мы ищем благотворителей. 90% просьб – это зимние костюмы, лыжи, коньки, обувь. Так как желающих очень много, мы вынуждены ограничивать количество участников.

У нас есть программа, в рамках которой мы оказываем поддержку социально-реабилитационным центрам, учреждениям культуры. Приобретаем им необходимые тренажеры и оборудование.

Несколько лет назад в рамках общероссийской программы мы помогли новотарманскому Дому технического творчества. Техническое творчество - достаточно затратное направление и желающих вложить средства в оборудование кабинетов, покупку техники найти сложно. Мы им подарили кабинет робототехники, а на следующий год приобрели фрезерный станок стоимостью более 300 тысяч рублей. В этом центре на стене целый «иконостас» из фотографий выпускников, когда-то занимавшихся там и в последующем связавших свою жизнь с авиацией, надеюсь, что благодаря нашей помощи таких ребят станет еще больше.

В последнее время мы больше работаем на крупные проекты. С одеждой и обувью многие могут помочь, а вот подарить компьютерный кабинет или кабинет робототехники – нужны серьезные средства. Нам удалось их найти и такие классы появились в Борках, Ишиме, Омутинке и Мальково. Скоро, 1 сентября, торжественно откроем еще один кабинет. Где он появится, пока не скажу, пусть это будет сюрпризом.

Такие крупные проекты наверняка поддерживают какие-то компании и предприятия?

- Есть компании, с которыми мы работаем на постоянной основе. Реализовать крупные проекты получается не только за счет предприятий, но и благодаря поддержке предпринимательского сообщества. У нас есть уникальный закрытый интеллектуальный благотворительный бизнес-клуб MassOn клуб, ориентированный на оказание финансовой помощи нашему отделению. Все средства от игр, а их уже было 36, идут в наш фонд. С помощью этого проекта только за 2020 -2021 год нам удалось собрать 1млн 400 тысяч рублей на программы регионального отделения. Накануне 35 -летия Российского детского фонда будет выпущен сборник с самыми интересными практиками, в том числе по привлечению благотворителей и в этом издании мы расскажем коллегам из других регионов о клубе Массон.

А чем помогают обычные горожане?

- В основном они исполняют желания детей, участвуя в разных акциях. И часто это не только тюменцы, но и жители других регионов. Например, в одну из наших первых акций «Письмо Деду Морозу» мы ставили елку с письмами детей в отеле «Евразия». Один из постояльцев, приехавший в командировку из Казани, взял письмо и уже из своего родного города отправил этому ребенку новогодний подарок, а потом, на 1 сентября прислал к школе обувь и одежду.

На такой же елке в ТЦ «Премьер» один мужчина купил детям обуви на 25 тысяч рублей и оставил чек, чтобы, если кому-то не подойдет размер, можно было поменять. Одна семейная пара выбрала письмо с новогодней елки и уехала отдыхать, не успели вручить подарок перед праздниками. Девочка в своем письме просила туфли. Но они купили не только туфли, но и платье к ним, а к платью сумочку… И, видимо, в спешке забыли убрать ценники. Оказалось, что только заколок и украшений накупили на почти 4 тысячи рублей.

Кто-то приходит и говорит, что может в пределах определенной суммы купить ребенку подарок и просит подобрать подходящее желание. Кто-то просто звонит и спрашивает, чем может помочь, в чем мы нуждаемся.

От Артема и для Артема

У фонда есть постоянные благотворители?

- Конечно, например, у нас есть Евгений. Он пришел к нам лет 10 лет назад. Попал на новогодние «Письма желаний». Тогда не купленными оставались несколько планшетов, и он приобрел один. С тех пор мы с ним периодически созваниваемся. Мы знаем, если нужен планшет, нужно звонить Евгению, и он эту просьбу исполнит. Он участвует практически во всех наших акциях. В прошлом году он принес десять портфелей.

Еще у нас есть Александр Сергеевич. Лет пять он приходил к нам со своими детьми. Принимал участие в акциях, приносил разные вещи, как-то прикатил велосипед, со словами: «Вы ведь найдете, кому он понадобится». Конечно, мы нашли.

Сейчас модно на свадьбах, днях рождениях просить гостей не дарить подарки, а отдать эти средства на благотворительность. У вас такое бывает?

- Да, как-то мне позвонил мужчина по имени Алексей и сказал, что хочет необычно провести свой день рождения. Деньги, что друзья потратили бы ему на подарок, пошли на благотворительность. Он передал определенную сумму и попросил, чтобы эти средства пошли на лечение. У нас в «Банке потребностей» была заявка от мамы девочки по имени Варя. Девочке нужна была операция на глаза. Но хирургическое вмешательство на один глаз было оплачено, а на второй – нет. Операция прошла успешно и позже, на благотворительном балу, Алексей познакомился с этой девочкой. Он до сих пор остается в числе наших постоянных благотворителей. Недавно оплатил дорогие процедуры ребенку-инвалиду.

Никого не оставляет равнодушным, когда дети помогают своим сверстникам. У вас есть юные благотворители?

- Мы работаем над развитием семейной и детской благотворительности. Привлекаем к участию в наших благотворительных акциях школы города Тюмени. Наши давние друзья - школа № 40. Два года назад, когда из-за пандемии нельзя было в торговых центрах и других общественных местах ставить новогоднюю елку с письмами детей, они предложили провести эту акцию у себя. Сказано – сделано. В результате 60 желаний детей были исполнены учениками, их родителями и учителями.

Помимо новогодней акции, школьники всегда собирают портфели для первоклассников и, кроме обязательных ручек, тетрадей, линеек, кладут что-то от себя, например, термокружку, сладкий подарок, а еще послание для того, кому достанется этот портфель. Сейчас 40-ая школа передала сорок портфелей для детей Донбасса, и скоро мы отправим их новым хозяевам.

Удивительная история была как-то на акции «Ярмарка доброты». Туда пришла бабушка с внуком. Мальчика звали Артем, он увидел письмо от Артема из села Омутинка. Его тезка просил футбольную форму, а этот Артем тоже был футболистом. В итоге он разбил свою копилку и купил этому мальчику футбольную форму и мяч.

На отвяжись подарков нет

Сейчас множество грантовых программ, вы участвуете в них?

- Нет, у нас негосударственный фонд. Мы не участвуем в грантах. Я убеждена, что, когда государство дает деньги, на них может работать любой, а вот выжить без поддержки – это надо суметь. Я считаю, что милосердие надо воспитывать дома, в семье, школе, за этим будущее. Те, кто получили в детстве «прививку доброты», уже никогда не смогут оставаться равнодушными, зная, что кто-то нуждается в их помощи.

Часто благотворительные организации, прося одежду, обувь и другие вещи, подчеркивают, чтобы не приносили грязное, порванное. Вы сталкиваетесь с таким отношением?

- В первое время, бывало, что дарили покусанные ручки, использованные ластики. Сейчас такого нет. Наши благотворители очень трепетно относятся к исполнению желаний детей, на отвяжись подарков не бывает.

Благотворители встречаются с детьми, которым они помогали?

- Очень редко. У нас был отрицательный опыт, когда потом нуждающиеся очень настойчиво звонили напрямую человеку и просили помощи. Также не все готовы принять в доме чужого человека, есть очень скромные люди. Мы предоставляем фотоотчет, это удобно и для дарителей, и для получателей.

В последнее время мы предлагаем благотворителям участвовать в наших праздниках, где они могут посмотреть на детей, которых поддерживают, увидеть, какие яркие, интересные мероприятия мы организуем.

Нуждающихся в помощи много, вам удается помочь всем?

- Мы помогаем по мере возможности. Вынуждены были ограничить участие семей в наших программах не чаще, чем раз в два года. Некоторые мамы детей-инвалидов высчитывают это время и вновь обращаются за помощью. Мы никогда не гарантируем, что сможем помочь сразу. Но всегда стараемся найти благотворителя под потребность.

Вы занимаетесь благим делом, а приходилось сталкиваться с неблагодарностью?

- Всем невозможно угодить. Редко такое происходит, но, бывало, качали права, говорили, что раз мы фонд, то обязаны помочь. Были случаи, когда приходили с претензиями: то портфель черного цвета, то агрессивный рисунок на пенале. Но не это главное. Когда видишь лица детей, которым удалось помочь, понимаешь, что это здорово и ради этого стоит работать дальше.