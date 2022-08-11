Пресс-конференция губернатора Тюменской области Александра Моора 11 августа 2022 года. Главное

Тюменский губернатор поделился последней информацией о будущем области. Фото: Скриншот с видео

Рассказываем главные новости с пресс-конференции губернатора Тюменской области Александра Моора, которая прошла сегодня, 11 августа 2022 года, и была посвящена празднованию 78-й годовщины со дня образования региона. Журналисты задали около двух десятков вопросов, встреча проходила в офлайн-формате.

Александр Моор расхвалил Тобольск: «Недавно я в Тобольске отдыхал со своей семьей. Много народа сидит в кафе. В городе большая культурная программа. Можно погулять по Базарной площади… Город очень интересен тюменцам, со мной все здоровались. Также здесь есть туристы из Москвы и Санкт-Петербурга».

Губернатор Тюменской области прокомментировал попадание в санкционные списки. По словам главы региона, для него было очевидно, когда еще только начали вводить санкции, что придет время, когда туда попадут губернаторы: «Мое отношение к этому спокойное. Более того, чем дальше, тем большее количество государственных служащих и депутатов будут в него включать. Я рад был оказаться в такой приличной компании вместе с президентом и федеральными руководителями».

Тюменский губернатор рассказал о преображении Лесобазы. Александр Моор отметил, что в этом районе города будет построен технопарк на базе индустриально-логистического парка ДСК-500. Это один из ключевых проектов в областной столице, куда вкладывается особый смысл.

Лесобаза попала в список районов, где будут реализовывать комплексное развитие территории: «Там ведется жилищное строительство. Через 8 лет появится новый красивый, современный район».

В Тюмени появится улица имени председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова, который скоропостижно скончался 28 июня 2022 года. «Точно появится. Посмотрим подходящую улицу», – сообщил губернатор.

ЧТО ЕЩЕ

Александр Моор о прогнозах сбора зерна в 2022 году: «Погодные условия в этом году лучше прошлогодних, своевременно прошли осадки, поэтому (чтобы не сглазить) пока оценки хорошие. Мы можем + 12 – 15% к объему прошлого года собрать».