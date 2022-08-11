Пищевые добавки и давление как в Марианской впадине. Как работают тюменские научные лаборатории

Как работают тюменские научные лаборатории. Фото: Александра Васягина

В Тюменском индустриальном университете закончили объединение лабораторий в одном корпусе. Под них выделили целый этаж, общая площадь этих кабинетов – 2,4 тыс. кв. м. Всего 24 лаборатории, 4 из них учебные.

– Закупили мебель, оборудование. Понадобилось немало средств, но помогли правительство области и партнеры, – рассказал на пресс-туре директор центра перспективных исследований и инновационных разработок ТИУ Алексей Юрочкин.

Эти лаборатории предназначены не только для обучения, ученые выполняют здесь госзаказы и проводят исследования.

Здесь создают функциональные продукты. Фото - Васягина Александра.

Одна из самых интересных лабораторий принадлежит кафедре товароведения и технологий продуктов питания. Вместе со студентами ученые создают здесь пищевые добавки, причем используют не искусственные компоненты, а натуральные, растущие в Сибири и Арктике. И ориентированы добавки на особенности жителей этих регионов.

Добавки-порошки. Фото - Васягина Александра.

– Попробовать наши добавки можно только на конференциях. Запустить серийное производство сложно. Компоненты натуральные, они ароматнее и вкуснее, но из-за этого же дороже. Производить массово их невыгодно. Здесь или цена, или качество, – пояснил заведующий кафедрой товароведения и технологии продуктов питания Владимир Попов.

В другой лаборатории тренируют будущих нефтяников – тех, кто будут заниматься переработкой. В кабинете собраны установки, моделирующие разные процессы, – гидравлические, тепловые, гидромеханические.

Так выглядит лаборатория процессов и аппаратов нефтегазопереработки. Фото - Васягина Александра.

А в испытательной лаборатории буровых и тампонажных растворов установлен редкий аппарат. Таких в России всего пять, два из них находятся в Тюменской области. Это вискозиметр, один из самых мощных.

Тот самый вискозиметр. Фото - Васягина Александра.

– Этот вискозиметр позволяет создать огромнейшее давление, сопоставимое с Марианской впадиной. Это полезно для сложных месторождений, для скважин со сложными геологическими условиями. Так можно узнать, как поведет себя раствор, – пояснил лаборант комплекса лабораторий по направлению «нефтегазовое дело» Игорь Матвиенко.