Все в цирк: тюменцам представят новое шоу Гии Эрадзе «Бурлеск». Фото - Александр Тарасов.

В последний месяц лета жителей и гостей областной столицы ждет невероятное, без преувеличения, грандиозное цирковое шоу «Бурлеск» от заслуженного артиста России Гии Эрадзе и Российской государственной цирковой компании. Это новая программа хорошо известного тюменцам «Королевского цирка». В ее основе номера, покорившие княжеский дом Монако.

Впервые «Бурлеск» был презентован на манеже Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и собирал аншлаги в столичном цирке целый год. Такой успех ждал артистов после триумфальной победы на 43-м Международном цирковом фестивале в Монако, где они завоевали главную цирковую награду мира – «Золотого клоуна» Монте-Карло. Покорив сердца жителей и гостей столицы, коллектив отправился в большой всероссийский тур. Уже год новый проект с большим успехом показывают по всей стране, выступления сопровождаются аншлагами и восторженными отзывами зрителей, теперь и тюменцы могут увидеть настоящее мастерство циркового искусства своими глазами.

Фото - Александр Тарасов.

Как рассказали артисты цирка, в своих шоу они уделяют внимание мельчайшим деталям, от цвета костюмов до узоров на барьерной дорожке. Благодаря столь щепетильному отношению и складываются гармоничные, потрясающие зрителей своей красотой номера. В «Бурлеске» перед зрителями выступят лучшие артисты «Королевского цирка» и компании «Росгосцирк». Тюменцы увидят бесстрашных акробатов, танго на турниках, воздушных гимнастов, а настоящей загадкой шоу станет номер групповой трансформации «Фаберже», когда артисты десять раз сменят наряды прямо на манеже, причем каждое «переодевание» занимает доли секунды. К слову, этот номер покорил судей в Монте-Карло и точно не оставит равнодушными представителей прекрасного пола: так стремительно менять наряды в течение дня хотела бы каждая девушка.

– Как артистам удается так стремительно менять наряды, мы сказать не можем, это секрет, – ответила балетмейстер шоу «Бурлеск» Татьяна Широкова. – Трансформация – один из сложнейших жанров в цирковом искусстве, он есть в программе многих коллективов, но мы единственные, кто сделал номер с одновременной сменой нарядов сразу нескольких артистов.

Фото - Александр Тарасов.

Перед зрителями выступят и четвероногие артисты: пятнистые пони, лошади и далматинцы-наездники, ламы, носухи, лемуры вари и катта, кенгуру, дикобразы и другие животные. Как рассказала дрессировщица, руководитель номера высшая школа верховой езды «Испания», руководитель номера «Жокеи» Татьяна Мащенко, к своим подопечным дрессировщики относятся с большой любовью и заботой.

– Несмотря на то что мы не занимаемся воспроизводством животных, у наших подопечных иногда рождается потомство. Так, недавно родился детеныш у ламы, а в другом нашем коллективе, который сейчас гастролирует во Владивостоке, пополнение произошло в семье бизонов. Хочу отметить, что рождение детенышей – показатель того, как мы относимся к своим подопечным. Ни одно животное не будет размножаться в некомфортных условиях.

Артисты признались, что Тюмень для них знаковый город. С ним у коллектива связано много теплых воспоминаний и событий. Например, Татьяна Широкова 22 года назад именно здесь познакомилась с Гией Эрадзе, а для воздушной гимнастки шоу «Бурлеск» Дарьи Руденко Тюмень вовсе родной город.

– Я с детства занималась художественной гимнастикой и, как все дети, очень любила ходить в цирк. Конечно, мечтала выступать на манеже, как-то даже уговорила родителей отвести на пробное занятие в цирковую студию. Занятия мне понравились, но спорт был в приоритете, поэтому пришлось делать выбор. Только после десяти лет спортивной карьеры и получения звания «мастер спорта» я смогла прийти в цирк и вот уже почти десять лет живу в своей мечте, – призналась девушка.

Фото - Александр Тарасов.

Отметим, что в каждом городе цирк Гии Эрадзе проводит кастинги. Прошедшие отбор талантливые молодые люди на вакансию артистов балета также имеют возможность проявить себя внутри коллектива и стать воздушным гимнастом, акробатом, дрессировщиком. Главное – стремление!

Премьера масштабного шоу состоится 30 июля, гастроли цирка продлятся в Тюмени до 4 сентября 2022 года. Не пропустите!