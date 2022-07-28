Журналисты и бизнесмены решат будущее межвузовского кампуса в Тюмени. Фото: Александра Васягина

В тюменской «Конторе пароходства» прошла фокус-группа по новому межвузовскому кампусу на берегу Туры. В этот раз свои идеи озвучили местные журналисты. Они обсудили, что точно должно быть в кампусе и чего быть не должно.

Уже прошло около десяти фокус-групп, впереди еще 20. Первыми участниками были студенты из Тюмени, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого округов, сейчас же свое мнение высказывают представители разных профессий. После журналистов в «Контору пароходства» придут предприниматели. Это нужно, чтобы узнать мнение разных целевых групп, объяснила «Комсомольской правде» – Тюмень» куратор студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева.

– Наша задача – провести фокус-группы не только с молодыми людьми и простыми горожанами, но и с другими жителями. Кампус – открытая площадка, и посещать ее будут не только студенты.

Фото - Васягина Александра.

На встрече журналисты единогласно сошлись на нескольких пунктах. Все признали, что в кампусе должна быть оранжерея. В качестве места предложили крышу. Там же можно разместить, например, смотровую площадку и проводить занятия по йоге. Также журналисты хотят видеть в кампусе сцену для мероприятий и зеленые зоны. Интересной идеей оказались питьевые фонтанчики на улице. А вот решить, должно ли в кампусе быть открытое пространство для детей и животных, участники так и не смогли.

Зато однозначно признали: на территории не должно быть автомобилей, которых и так в городе слишком много. Отказались от продажи алкоголя и сигарет, хаотичной торговли, информационного шума и политической агитации.

– Я, как спортивный журналист, разговаривал с одним тюменским хоккеистом, спрашивал, что бы он хотел увидеть в кампусе. Парень сказал, что должно быть место, куда можно просто прийти, завалиться на кровать и поспать, – в шутку отметил один из участников.

По словам Екатерины Козеевой, есть идеи, объединившие все фокус-группы: парк и озеленение, спортивные площадки, коворкинг и лаборатории, в которых студенты и обычные тюменцы смогут работать вместе.

Фото - Васягина Александра.

После фокус-групп проведут экспертное обсуждение. Архитекторы, ландшафтные дизайнеры, строители и инженеры отберут идеи, которые реально воплотить. Каким будет бюджет, пока не известно, но власти региона участвуют в конкурсе и попробуют привлечь для проекта федеральные средства.

Напомним, кампус планируют построить на набережной Туры. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор. На возведение и обустройство межвузовского студенческого городка уйдет 5 – 10 лет. Мы рассказывали, что хотят видеть в кампусе тюменские студенты. Среди предложений оказались уникальный музей и абсолютная инклюзивность.