«Ух, красотища какая!». Жители Тюмени в ночь на 14 июля восторгались суперлунием

Жители Тюмени в ночь на 14 июля восторгались суперлунием. Фото - Евгения Мастерских.

Жители Тюмени в ночь с 13 на 14 июля наблюдали в небе суперлуну. Горожане, не скрывая эмоций, поделились своими впечатлениями в социальных сетях.

Фото - Галина Степанова.

«Ух, красотища какая!»; «Очень красивая была луна!»; «Луна была ночью завораживающе красива», – такие комментарии появились в местных группах в соцсети «ВКонтакте».

Фото - Лариса Примаченко.

А вот как прокомментировал это необычное для простых людей явление тюменский астроном Виталий Угренинов: «Уже в начале одиннадцатого вечера из-за горизонта показался огромный малиновый шар. Чтобы его увидеть, нужно было искать открытое пространство без домов, а в городских условиях это затруднительно. Поэтому не всем удалось лицезреть начало явления».

Фото - Ксения Обертас.

По его словам, через час луна забралась повыше и повисла над раскаленными крышами: «Тут уже все увидели, какая она огромная! Цвет поменялся с малинового на оранжевый. Это объясняется тем, что наша атмосфера более прозрачна для красных лучей, поэтому Солнце и Луна у горизонта выглядят красно-оранжевыми. Все, кто дождался и вышел смотреть, не пожалели, это было завораживающе красиво!».

СПРАВКА «КП»

Суперлуние – это явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем – моментом наибольшего сближения Луны и Земли. Это происходит вследствие эллиптической орбиты, по которой Луна вращается вокруг нашей планеты. Благодаря этому явлению с Земли можно видеть более крупный размер лунного диска, чем обычно.