Тюмень с утра стоит в 7-бальных пробках из-за снегопада. Рассказываем, куда лучше не ехать

Тюмень с утра стоит в 7-бальных пробках из-за снегопада. Фото: Вадим Бегун

Тюмень стоит в 7-бальных пробках из-за снегопада. Всего за четыре дня в областной столице выпало более месячной нормы осадков.

По данным сервиса 2Гис, на 11.00 в областной столице наблюдается сложная ситуация на дорогах. Наиболее загружены улицы: Мельникайте (от 50 лет ВЛКСМ до Котовского), 50 лет Октября (от Холодильной до Профсоюзной), сама улица Профсоюзная (от Циолковского до «Галереи Вояж»).

Кроме того, сильные заторы наблюдаются в районе Площади Памяти – это перекресток улиц Мельникайте и Республики, часть улиц Рижской и Тульской. Стоят машины в пробке и у Областной клинической больницы №2. Эта часть улицы 50 лет Октября остановилась в обе стороны. Та же ситуация – на Одесской (от 50 лет Октября до Котовского).

Рассказываем, куда лучше не ехать. Фото: c cайта 2ГИС

Не легче автомобилистам и у Цветного бульвара. Большая пробка образовалась на улице Первомайской (от Ялуторовской до Республики) и на Ленина (от Первомайской до Семакова).

В настоящее время в областной столице насчитывается более десятка дорожно-транспортных происшествий. Некоторые горожане даже не верят в происходящее и предполагают в 2Гис: «А что, если все мы персонажи компьютерной игры?».

Жителей Тюмени просят не ездить на авто. Такая просьба связана с тем, что в областной столице грядет резкое понижение температуры наружного воздуха. Кроме того, дорожную ситуацию осложняет выпавший снег, который, по прогнозам местных синоптиков, будет идти еще и завтра на протяжении всего дня.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на уборке дорог в ночную смену было задействовано более 600 единиц снегоуборочной техники и около 300 дорожных рабочих. Сделана большая работа по прометанию от снега основных магистралей.

– Сейчас ведутся работы по расчистке тротуаров и остановок. Особое внимание уделяется очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, подъемов на мост, а также объектам здравоохранения и парковкам. Оперативные работы ведутся на 69 улицах, – сообщили в администрации.