Зарабатывать на селе: для жителей Тюменской области запустили обучающий курс

Для жителей Тюменской области запустили обучающий курс. Фото: Ольга Крыльцова

Региональный центр «Мой бизнес» при поддержке фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области» запустил новый бесплатный обучающий курс «Сельский предприниматель: интеграторы и интегрируемые».

В Тюменской области на сегодняшний день в интеграционных проектах участвуют четыре предприятия-интегратора: «Арсиб Агро», ООО «СпецТарКонструкция», ООО «Прованс» и ПК «Мебель групп». Всего в них задействовано более 700 интегрируемых.

Первый видеокурс посвящен интеграционному проекту «Арсиб Агро» по выращиванию поголовья бычков. О том, что представляет на сегодняшний день компания, об основных направлениях бизнеса и интеграционной программе, мы поговорили с руководителем мясного направления дивизиона переработки холдинга «Арсиб Агро» Ириной Ивановой.

– Ирина Васильевна, холдинг «Арсиб» – один из крупнейших в Тюменской области. Расскажите о направлениях деятельности.

– Компания существует на рынке более 25 лет. «АРСИБ» – крупнейший холдинг Тюменского региона, осуществляет несколько направлений деятельности: строительство – строительная компания «Горизонт»; девелопмент – многие знают наши торговые центры «Магеллан», «Колумб», «Континент», рынок «Тюменский. Сейчас возводится многофункциональный комплекс «Арсиб Тауэр». Он расположен на первой линии одной из крупнейших гостевых магистралей города; торговля металлопрокатом и строительными материалами – компания ENKI; гостиничный бизнес – отель Mercure и, собственно, подразделение «АРСИБ-Агро».

– Расскажите подробнее об «АРСИБ-Агро».

– Подразделение «АРСИБ-Агро» – самостоятельная ветвь холдинга, отвечающая за сельское хозяйство. Вертикальная интеграция позволяет осуществлять полный цикл деятельности в следующих отраслях: растениеводство, животноводство, переработка продукции и дистрибуция, в том числе и через собственную торговую сеть «Сельский дворик». Переработку продукции осуществляют мясокомбинат «Ялуторовский» и молочный завод «Тюменьмолоко».

Одну из ключевых позиций в «АРСИБ-Агро» занимает молочное производство, а молочное животноводство является одним из приоритетных направлений развития в сельском хозяйстве. На молочных фермах рождаются телята, которых мы продавали в другие регионы. Потом появилась идея: почему бы не предложить личным подсобным хозяйства, которые расположены на юге Тюменской области, мини-бизнес по выращиванию поголовья КРС? Через полтора года мясокомбинат сможет получить сырье, которого недостаточно в нашем регионе, а ЛПХ – достаточно хорошую сумму, которую могут использовать в дальнейшем на развитие своего хозяйства, покупку техники. Так в марте 2017 года было принято решение выйти на рынок юга Тюменской области с агрофраншизой.

– Агрофраншиза стала крупным интеграционным проектом в нашей области. Ирина Васильевна, расскажите о преимуществах участия в этой программе.

– Главное преимущество заключается в том, что наш кооператив в значительной степени снимает с глав ЛПХ часть финансовых затрат и помогает приобрести опыт, а также гарантирует выкуп поголовья по достижении определенного веса.

Мы заключаем договор, в котором прописаны все условия и гарантированные обязательства, которые мы берем на себя. Например, обязательства о полной вакцинации телят до достижения ими месячного возраста, по транспортировке до личного подсобного хозяйства телят и обратно до мясокомбината выращенных животных. При этом главе хозяйства не нужно беспокоиться о сбыте мяса. На протяжении всего периода выращивания бычков мы оказываем поддержку: при необходимости помогаем с закупом кормов, проводим консультационную поддержку ветеринарного врача, решаем вопросы по здоровью животных через районные ветслужбы.

Если у желающего вступить в наш интеграционный проект не хватает средств на выкуп молодняка КРС, то мы даем беспроцентный займ в размере 50%. Эти деньги будут вычтены после сдачи быков, а остальная сумма зачисляется на счет главы хозяйства в течение нескольких дней после забоя.

– Ирина Васильевна, какова территория присутствия «АРСИБ Агро»?

– Изначально агрофраншиза была запущена в Сорокинском и Сладковском районах, где мы разместили телят. Прошел год, выросли прекрасные быки. Это был наш почин. Затем мы охватили практически все районы области.

Проект достаточно успешный. Он длится уже четыре с половиной года, а интерес у собственников хозяйств к нему растёт. Если вы живете на селе и у вас есть предпринимательская жилка, семья, которая готова помогать, трудиться вместе с вами, то эта интеграционная программа вам подходит.

– Спасибо за ответы!

Для справки

Узнать подробную информацию об интеграционном проекте и зарегистрироваться на курс можно, перейдя по ссылке https://iato.ru/integratory/.

В коротких видеоуроках рассказан весь механизм участия в проекте: условия участия, какие документы необходимы, схема взаимодействия, финансовая модель, особенности выращивания бычков.

Мероприятие реализуется в рамках «Национального проекта малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».