Лучший подарок – это деньги. «Страна Девелопмент» дарит тюменцам 300 000 рублей

“Страна Девелопмент” дарит тюменцам 300 000 рублей. Фото предоставлено "КП".

По данным исследования компании IPSOS, самым желанным «подарком» для каждого второго россиянина (это 47% опрошенных) стали деньги. На втором месте по популярности – сюрпризы, впечатления (37%), на третьем – гаджеты, электроника для личного пользования (34%).

В преддверии новогодних праздников “Страна Девелопмент” дарит самые желанные подарки своим клиентам – скидки на покупку квартиры до 300 000 рублей.

Условия участия в акции: до 30 января 2022 года приобрести квартиру из пула акционных квартир в любом жилом комплексе от “Страна Девелопмент”.

– Новый год – особенный праздник и отличный способ изменить жизнь к лучшему, купив квартиру в новостройке. Мы уверены, что такая покупка откроет новые возможности для самого главного в жизни – общения с детьми и близкими, отдыха и встреч с друзьями. Предновогодние скидки на квартиры от “Страны Девелопмент” – это такая хорошая традиция, которая очень нравится нашим клиентам. И вот уже 4 года подряд мы дарим скидки на разные квартиры – от студий до евроформата, – рассказали в компании.

Почему стоит покупать квартиру перед Новым годом?

Кроме скидок, есть еще несколько веских причин купить квартиру в новостройке до самого главного праздника в году.

1. Чтобы успеть купить свою квартиру, пока не раскупили. Спрос в новостройках стабильно высокий. В январе будет меньше шансов купить квартиру мечты, потому что всё раскупят по специальным предложениям на праздниках. Так, в домах от компании “Страна Девелопмент”, помимо типовых планировок, есть нестандартные варианты – квартиры с террасами, мастер-спальнями с отдельной ванной и гардеробной или панорамным остеклением в гостиной. Эти квартиры покупают в первую очередь и для собственного проживания, и в случае инвестиций

2. Чтобы успеть купить по выгодным условиям. С октября Центробанк начал резко поднимать ключевую ставку. Вероятнее всего ставка продолжит расти, а значит, вырастут и проценты по ипотеке. Сейчас самое время воспользоваться выгодным предложением. В проектах “Страны” есть возможность взять квартиру по господдержке или семейной ипотеке. Ипотечные ставки стартуют от 4,45 %.

Что и где купить?

Квартира для одного. Рассмотрите вариант 1-комнатной квартиры 27,63 м2 в “Сердце Сибири”. Из плюсов: место под шкаф-купе в прихожей, большие окна, вместительная гардеробная. Скидка на данный вариант составит 300 000 рублей. Еще один приятный бонус – это жилье класса комфорт плюс, в деловом центре города.

Фото предоставлено "КП".

Квартира для пары. Двухкомнатная квартира 49,33 м2 в “Звездном”. Здесь есть и просторная кухня-гостиная 18,8 м2, и панорамные окна на две стороны, ниши под шкаф-купе, место в паркинге также в подарок. Скидка составит 100 000 рублей.

Фото предоставлено "КП".

Квартира для семей с детьми. В ЖК “Колумб” есть отличный вариант евротрешки 52,44 м2. Спальня и детская комната не граничат друг с другом, два санузла, просторная кухня гостиная 16,85 м2. Много окон, квартира светлая и уютная. Паркинг достанется вам в подарок. Скидка составит 200 000 рублей.

Фото предоставлено "КП".

Все квартиры со скидками можно посмотреть на сайте: https://tmn.strana.com/flats

Любые вопросы по акции и наличию акционных квартир можно задать менеджерам “Страна Девелопмент” по телефону +- 3452-39-43-98

Сроки проведения акции: с 20.11.2021 г. по 30.01.2022 г. Пул квартир, участвующих в акции ограничен. Акционные квартиры в проектах: “Звездный” (ООО Специализированный застройщик "Страна.Звездный"), “Сердце Сибири” (АО СЗ "Стройтранс № 1"), ЖК “Колумб” (ГП-11, ООО Специализированный застройщик "К2").

Акция может закончиться досрочно, в зависимости от выбывания акционных квартир.