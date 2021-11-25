Коронавирус в Тюмени. Последние новости на 26 ноября 2021 года: количество жертв близко к антирекорду

В Тюменской области количество жертв коронавируса близко к суточному антирекорду. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 26 ноября 2021 года. По данным оперштаба Тюменской области, число заболевших ковидом за сутки увеличилось на 324 и составило 79 289 человек, 31 человек скончался (всего – 2 769 с начала пандемии).

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По информации оперативного штаба региона по недопущению завоза и распространения COVID-19, за минувшие сутки зарегистрировано 324 случая заболевания (всего с начала пандемии – 79 289), 226 человек выздоровели (за весь период – 61 725), 45 детей заболели (из общего числа заболевших), 35 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (из общего числа заболевших), 37 340 человек остаются под медицинским наблюдением. Вакцинированы против коронавируса 868 981 человек, полный курс прошли 730 099.

За последние сутки в России выявлено 33 796 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 238 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 38 450 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 9 468 189 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 269 057 летальных исходов, выздоровели 8 164 826 человек.