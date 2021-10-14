Блогер из Москвы восхитился Тобольском: «Неожиданно все такое ухоженное»

Блогер из Москвы восхитился Тобольском. Скриншот из видео.

Видеоблогер из Москвы Сергей Демидов побывал в Тюменской области и поделился своими впечатлениями о поездке. Видео он выложил на своем канале на «Ютуб». Полностью вы его можете посмотреть по этой ссылке. Заранее же отметим, что регион его восхитил.

Первым делом, прилетев из дождливой столицы, Сергей побывал на четырехуровневой набережной и остался доволен: «Реально красиво! Молодцы, здорово сделали».

Напомним, что набережная понравилась и популярному российскому певцу Стасу Михайлову, у которого был тут концерт. По словам исполнителя, он остался доволен прогулкой по городу перед сном, а саму достопримечательность привёл в пример другим городам: «Классно погуляли перед сном! Красивая набережная! Вот так надо строить в других городах!»

Прибыв в Тобольск, путешественник тут же заявил: "Здесь явно есть что посмотреть!". Позже, прогулявшись у местной достопримечательности – Тобольского кремля – блогер отметил: «Неожиданно все такое ухоженное. Вообще город порадовал большими просторами, невысотными строениями. Все очень красиво. Со стены Кремля открывается хороший вид на город».

Фото - travelserega.

Мужчина побывал в гостином дворе, научной библиотеке и различных музеях. Не смог пройти и мимо тюрьмы, которая располагается на территории Кремля: «Ее раньше называли тюрьма-могила. Здесь была самая большая смертность по стране. Самая большая камера рассчитана на 12 человек. Здесь хранятся личные вещи арестантов, есть умывальник и отхожее место».

В Абалаке и эко-парке «Тайга» столичный гость узнал, как качают нефть, попил чай из огромного самовара и поучаствовал в приготовлении большого блина. После покатался по лесу на квадроцикле.

Отвечая на вопрос, что стоит ли лететь в Тюменскую область путешественнику, Сергей говорит:

– В Тюмени всерьёз приняли решение развивать туризм. Всерьёз и основательно. Это видно в подходе и задействованных ресурсах. Если не остановятся и продолжат развиваться в таком ключе – это будет очень крутой регион для туризма. С учётом того, что добраться туда теперь можно на чартерах за смешные деньги, да и лететь всего пару часов, ну прямо очень крутой.

Также он отметил, что в саму областную столицу – Тюмень – стоит лететь, если вы… любите вкусно есть: «Сибирская кухня сама по себе интересна, так ещё в Тюмени реально классные рестораны».

Еще ему понравились термальные источники: «Их много, обустроенные и нет. Так что – да – моря нет. Но есть термы». Не обошел вниманием москвич и экскурсионные предложения: «Перечислять не буду, вариантов, что посмотреть, много как в Тюмени, в Тобольске, так и в соседних деревнях и городах».

Подводя итоги, Демидов заявляет, что побывать в Тюменской области однозначно стоит: «Прилететь сюда на 3-7 дней, поотмокать в термах, покатать по экскурсиям – за те деньги, что сейчас это стоит – однозначно, да!»

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что журналист Андреас Зилер немецкой газеты Frankfurter Rundschau посетил Тюмень и высказал свое мнение о городе. По его словам, здесь есть что посмотреть: и архитектура разных эпох, и исторические места, и музеи, и природные красоты.

– Тюменцы могут считать себя счастливчиками. Хотя Россия в мировом рейтинге счастья занимает лишь 49-е место (для сравнения: Германия находится на 16-м), по внутрироссийскому «индексу счастья» Тюмень недавно обогнала Санкт-Петербург и вышла в лидеры, – отметил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Блогер Валентин Фокин назвал Тюмень позитивным городом

Во время съемок выпуска шоу «Подстава» он выяснил, что тюменцы - доброжелательные люди (подробнее)