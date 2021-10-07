В Тюмени «ограбивших» бабушку и разнесших гипермаркет пранкеров отправили за решетку. Коллаж - Вадим Бегун.

В Тюмени осудили пранкеров, которые шутки ради ограбили бабушку и разнесли гипермаркет. Молодые люди раскаиваются в содеянном, заявляют, что поняли нелепость своего поступка.

Так, 19-летнего Николая Дубровина, который в шутку изображал старушку, на которую как раз и напали его друзья и отобрали сумочку, отправили за решетку. Молодой человек ближайшие две недели не появится дома.

– Мы видим реакцию людей на поступки и понимаем, что в этой ситуации ваши действия могли спровоцировать и дорожно-транспортное происшествие. Также это могло сказаться на здоровье граждан, которые находились на остановочном павильоне, – пояснила судья Ленинского районного суда.

Горожанин, в отношении которого ранее был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство» признал, что он действительно вел себя по-хулигански и нарушал общественный порядок. В итоге суд признал шутника виновным и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток.

А вот второму юмористу, 21-летнему Николаю Дюкову, «повезло» – отбывать наказание ему придется на одни сутки меньше. Он заявил, что «немножко задумывался» над своим поступком, но мысли, что он совершает что-то, за что придется отвечать по закону, его не остановили.

Третий молодой человек, 23-летний Сергей Дворянских, был инициатором имитации так называемого ограбления. Он придумал, что двое мужчин в масках на электроскутере остановятся возле «старушки» – Николая Дубровина, один из них подбежит к ней и попытается вырвать сумку. Задуманное они осуществили, причем со спецэффектами – опрокинув «пенсионерку» на асфальт и завалив стоящие рядом велосипеды.

– Может, есть какая-то доля, что я что-то нарушал, но она такая незначительная. В конце ролика мы всё разъяснили, для чего это было сделано, – сказал Сергей судье, все же признав вину.

Он также будет думать о своем поступке 13 суток в спецприемнике МВД.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что 23-летний инициатор съёмок и его 18-летний помощник были ранее судимы за кражу, 21-летний участник сомнительного творчества привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков. В настоящий момент молодые люди нигде не работают.

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