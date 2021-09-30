Клиенты Сбера в Тюменской области оформили 18 тысяч кредитных карт. Фото - Сбер.

С начала года Западно-Сибирское отделение Сбербанка выдало более 18 тысяч кредитных карт новым пользователям. Всего на территории обслуживания отделения насчитывается более 101 тысячи действующих кредиток. Остаток ссудной задолженности на картах превышает 10 млрд рублей.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

«Кредитные карты – это возможность здесь и сейчас оперативно решить свои финансовые вопросы. Накануне своего 180-летия Сбер выпустил новую кредитную СберКарту, которую исследовательская компания Frank Research Group признала самым выгодным продуктом с длительным беспроцентным периодом. Во время исследования оценивали кредитные карты по следующим параметрам: стоимость годового обслуживания, программы лояльности, процентные ставки, беспроцентный период, кредитный лимит, график платежей, снятие наличных и инновационные решения».

На покупки по новой кредитной СберКарте действует максимальный беспроцентный период до 120 дней, который начинается каждый месяц первого числа. Целый месяц можно совершать покупки, а затем есть ещё три месяца, чтобы вернуть их без процентов. Процентная ставка по картам единая - 17,9% годовых для покупок и снятия наличных. Сниженная ставка 9,8% годовых будет действовать при покупках в аптеках и медицинских учреждениях, а также на все товары в маркетплейсе СберМегаМаркет. Независимо от объёма покупок по карте и любых других условий кредитная СберКарта всегда будет бесплатной – никаких комиссий за оформление и обслуживание не предусмотрено.

Карту можно оформить за одну минуту в приложении СберБанк Онлайн или в офисах по обслуживанию клиентов. Подробнее о кредитной СберКарте — на сайте банка.

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